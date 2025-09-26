Nuh scoprirà che Hikmet ha provocato l'incidente che ha messo a rischio la vita di Melek e Sevilay nelle prossime puntate de La notte nel cuore.

Le anticipazioni rivelano che Nuh andrà su tutte le furie e che si recherà, armato, da Hikmet per vendicare sua sorella e la sua amata. Il ragazzo costringerà la donna a seguirlo in un magazzino dell'ospedale e le punterà l'arma contro, deciso a premere il grilletto. Hikmet confesserà di essere l'artefice dell'incidente ma spiegherà che voleva solo far abortire Melek.

Nuh perderà la pazienza e sarà sul punto di toglierle la vita, ma poi ricorderà la promessa fatta a Sevilay e la lascerà andare.

Il ragazzo, però, avvertirà Hikmet che se dovesse avvicinarsi ancora ai suoi cari pagherebbe con la vita.

Hikmet tradita dal creditore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la verità sull'incidente di Melek e Sevilay verrà a galla. Tutto avrà inizio quando Nuh intercetterà per caso la visita di un uomo, Dursun Koca, all'hotel. Lo sconosciuto chiederà di Hikmet e il fratello di Melek presterà attenzione per capirne di più. "Quali sono i suoi affari con la signora?", chiederà Nuh a Dursun che gli risponderà che deve riscuotere un debito che Hikmet ha con lui.

A quel punto Nuh vorrà sapere i particolari fingendo di offrirsi come pagatore. "L'ultima volta mi ha chiesto una macchina", risponderà lo sconosciuto, "doveva essere vecchia ma veloce".

Nuh si fingerà stupito e Dursun gli rivelerà che ha dato a Hikmet una berlina di colore blu scuro.

La faccia del ragazzo cambierà improvvisamente: "Sei finita, Hikmet", penserà mentre saluterà l'uomo dicendogli che sicuramente Hikmet non gli darà un soldo per quella macchina. Nuh correrà subito in ospedale sapendo che la famiglia Sansalan si trova lì per stare vicino a Samet, ricoverato dopo un grave incidente d'auto.

Nuh andrà a cercare Hikmet per vendicarsi

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh arriverà in ospedale e chiederà subito della famiglia Sansalan. Il ragazzo salirà al piano di sopra e incontrerà Hikmet vicino al distributore di bevande. Nuh si avvicinerà alla donna spaventandola e le mostrerà la pistola: "Seguimi", intimerà.

A Hikmet non resterà altra scelta che seguire Nuh che si dirigerà in uno dei magazzini. "Il nome Dursun Koca ti dice qualcosa?", chiederà con rabbia a Hikmet che negherà di conoscerlo. "Hai chiesto un auto blu e veloce", continuerà Nuh, "sei stata tu, volevi far cadere due ragazze innocenti nell'abisso". Hikmet proverà a restare impassibile quando il ragazzo le dirà che ha capito il suo piano. "Vergognati", dirà Nuh, "hai anche finto di averle salvate".

Hikmet continuerà a negare e accuserà il ragazzo di avere le allucinazioni, ma Nuh le dimostrerà che non scherza. Prenderà la pistola e la punterà contro Hikmet: "Sei un diavolo", accuserà, "confessa". La donna, terrorizzata, spiegherà che non voleva uccidere nessuno e neanche fare del male a Sevilay, ma solo far perdere il bambino a Melek.

In lacrime, Hikmet spiegherà che doveva trattarsi di un incidente lieve, ma questo non servirà a calmare Nuh. Il ragazzo, furioso, sarà sul punto di premere il grilletto ma poi penserà alla promessa fatta a Sevilay che le ha chiesto di controllare la sua rabbia. Nuh manderà via Hikmet, ma le intimerà di non sfiorare neanche con il pensiero Melek, Sevilay o sua madre Sumru, perché la prossima volta pagherà con la vita.

Il piano di Hikmet con la complicità di Esat

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet ha scoperto che Melek è incinta di Cihan ed è corsa ai ripari.

La donna ha chiamato Esat e gli ha chiesto aiuto per sbarazzarsi del nuovo erede. La perfida zia ha contattato un malvivente chiedendogli un auto vecchia e veloce e ha affidato a Esat il compito di mandare fuori strada Melek per procurarle un grosso spavento.

Il ragazzo ha fatto tutto quello che ha chiesto Hikmet, ma le cose sono andate diversamente. Innanzi tutto, l'auto di Melek è finita sull'orlo di un burrone e poi con lei in auto c'era anche Sevilay.

Appena Hikmet si è accorta che la figlia adottiva era in pericolo di vita è corsa ad aiutare le ragazze e ha telefonato a Cihan per chiedergli di raggiungerla subito. Melek e Sevilay sono rimaste sospese nel vuoto, senza potersi muovere.

Alla fine tutto si è concluso per il meglio grazie ad alcuni passanti che avevano una corda da traino. La paura è stata tanta, ma fortunatamente le ragazze sono rimaste illese e la gravidanza di Melek non ha subito nessun danno.