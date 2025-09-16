Nelle prossime puntate de La Notte nel cuore, Cihan vivrà momenti difficili a causa della malattia del padre, ma a sorpresa ritroverà Melek. I due si incontreranno in ospedale e l’emozione sarà intensa: Cihan le confesserà “Mi sei mancata molto”, aprendo la strada a un nuovo avvicinamento tra i due innamorati.

Cihan in crisi per la malattia del padre

Cihan non attraverserà un bel periodo. Suo padre rischia di morire in ospedale e in più non ha accanto Melek, la donna della sua vita. I due si sono allontanati da quando Cihan ha scoperto che Melek gli ha nascosto di essere figlia di Sumru, ma dentro di lui non ha mai smesso di amarla.

Un giorno la ragazza andrà insieme alla madre nell'ospedale in cui è ricoverato Samet. Il suo obiettivo sarà incontrare Cihan, anche perché l'ha visto molto provato a causa della malattia del padre. I due si incontreranno nell'atrio dell’ospedale, un incontro che sarà veramente ricco di emozioni per entrambi.

L’incontro tra Cihan e Melek sarà carico di emozioni

Cihan si troverà davanti a Melek e resterà sorpreso di vederla lì: "Che ci fai qui? Non è successo niente, vero?". "No, no, sto bene. Io volevo vederti", dirà Melek anche un po' impaurita, "ero molto in pensiero per te, temevo stessi soffrendo troppo". Cihan la prenderà per mano e la porterà con sé. "Cihan, dove vai?", dirà la ragazza, ma lui la condurrà dentro un ripostiglio e la bacerà con passione.

"Mi sei mancata tantissimo", dirà Cihan, e Melek risponderà: "Anche tu mi sei mancato".

La confessione d’amore: 'Mi sei mancata tantissimo'

Poi lui le chiederà con dolcezza: "Stai bene?". "Sto bene, cioè... è come se adesso stessi respirando. Prima non vivevo, era come se stessi morendo", risponderà Melek. Cihan si scuserà con lei: "Melek, perdonami. Per tutto. Ma da adesso in poi non ti farò mai più del male, non ti farò soffrire. Te lo prometto, lo giuro". "Cihan, per me la cosa più importante è la fiducia. Dobbiamo fidarci l’uno dell’altra. Perché senza fiducia non può esserci una relazione", dirà Melek felice più che mai. "Guarda, d’ora in poi qualunque cosa tu dica, io la accetterò. Qualunque cosa tu dica, ci crederò.

Succedesse anche qualcosa di brutto, spero di no, ma dirò: se il mio angelo ha detto questo, ci sarà un motivo. Crederò solo a te", confesserà un Cihan sempre più innamorato e le sue parole faranno commuovere Melek. "Sei tutto per me. Sei la mia anima. Sei me stesso, il mio cuore. Sei il mio tutto. Che razza di definizione sei per me? Perché, d’ora in poi, anche solo respirare un secondo senza di te è un peccato per me. Ti amo tantissimo", proseguirà Cihan, con Melek che affermerà: "Anch’io ti amo tantissimo, Cihan".