Nel sedicesimo appuntamento serale de La notte nel cuore, in onda martedì 9 settembre 2025, Cihan Sansalan (Burak Tozkoparan) scoprirà che Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) gli ha nascosto di aspettare un bambino da lui.

Samet su tutte le furie con Cihan per aver fatto scagionare Melek

Grazie all'aiuto di Tahsin, Sumru otterrà il permesso per far visita a Melek in carcere. Successivamente, anche Nuh avrà modo di vedere la sorella e lei gli rivelerà di essere incinta e di aver deciso di tenere il bambino. Mentre Canan si troverà dal ginecologo, Bunyamin ascolterà la conversazione di due infermiere e scoprirà che Melek è incinta.

Lo dirà a Cihan, che dimostrerà di non aver smesso di amarla. Si presenterà subito dal procuratore per ritrattare la sua precedente deposizione. Samet si infurierà con il figlio Cihan per aver fatto scagionare Melek.

Non appena si troverà faccia a faccia con Cihan, Melek lo respingerà e gli dirà di aver sbagliato a fidarsi di lui. Cihan rivelerà a Sevilay di aver presentato la richiesta di divorzio. Tahsin favorirà un breve incontro tra Sevilay e Nuh: lui vorrà che la donna resti con lui, ma Sevilay insisterà per rientrare alla villa Sansalan e fingere di obbedire alle richieste della famiglia. Sarà solo una strategia temporanea, in attesa della scarcerazione di Melek, dopo la quale decideranno insieme come agire.

Gurcan perde la vita, Nuh si avvicina alla madre Sumru

Gurcan si recherà a casa di Sumru e tenterà di abusare di lei, ma durante la colluttazione cadrà a terra e perderà la vita.

Tahsin farà notare a Nuh che sua madre Sumru sta facendo di tutto per recuperare il tempo perso con lui e Melek. Sumru si aprirà con Tahsin, raccontandogli della violenza subita dal padre dei gemelli. La conversazione verrà ascoltata da Nuh, che deciderà di avvicinarsi alla madre. Cihan rimprovererà Melek per non avergli rivelato la gravidanza.

Riepilogo sull’arresto di Melek

Dopo aver visto Nuh ridotto in fin di vita, Melek si è presentata a Villa Sansalan armata per vendicarsi. Ha affrontato Cihan, colpevole di aver fatto aggredire suo fratello.

Dopo essere stata provocata dal suo ex, Melek non ha esitato a ferirlo con due colpi di pistola. Convinta di aver ucciso il padre di suo figlio, la giovane ha pensato di togliersi la vita. Ha cambiato idea e si è presentata al comando di polizia per costituirsi. A fermarla ci ha pensato Tahsin, invitandola a pensare al suo bambino e a non confessare di essere stata lei a ferire gravemente Cihan. Nonostante ciò, l’imprenditore non è riuscito a impedire l’arresto di Melek, a causa della denuncia di Cihan.