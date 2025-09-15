Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan e Sevilay metteranno fine al loro matrimonio con un divorzio consensuale. La ragazza ha già lasciato Villa Sansalan per trasferirsi da Tahsin, mentre in tribunale l’accordo verrà confermato davanti al giudice

Cihan e Sevilay verso il divorzio nelle nuove puntate de La notte nel cuore

Ripercorrendo la storia tra Cihan e Sevilay, si sa che i due sono stati costretti a sposarsi per evitare problemi all’azienda dei Sansalan. Il matrimonio è avvenuto nonostante i due ragazzi sapessero di essere cugini.

In realtà non lo erano affatto.

Il matrimonio forzato e la verità sulle origini di Sevilay

Nelle puntate successive, si è scoperto che Sevilay è stata adottata e la ragazza non ha esitato a restare insieme a Cihan un secondo di più. Ha trovato il ragazzo concorde e i due hanno fatto la richiesta di divorzio in maniera consensuale. Intanto, la ragazza ha anche lasciato Villa Sansalan per trasferirsi a casa di Tahsin, dove ora vive con Nuh.

Sevilay lascia Villa Sansalan e si trasferisce da Tahsin insieme a Nuh

Dopo tutte le procedure burocratiche, i due ragazzi verranno accompagnati in tribunale per l'udienza. Sevilay verrà accompagnata da Nuh, che sembrerà volersi sincerare in prima persona del divorzio tra lei e Cihan.

Nonostante sappia che tra loro non c'è mai stato niente, sembrerà estremamente geloso.

Tutti entreranno in aula, dove ci sarà un’atmosfera formale, quasi meccanica. Le parti saranno già pronte, il protocollo verrà esaminato e il giudice constaterà che è stato raggiunto un accordo. Poi inizieranno le domande di rito.

In tribunale arriva l’accordo consensuale davanti al giudice

“Avvocato, desidera aggiungere qualcosa?”, chiederà la giudice all'avvocato di Sevilay. “No, vostro onore. Chiederemo che, con l’omologazione del protocollo, venga pronunciato il divorzio”, risponderà l’avvocata.

La giudice si rivolgerà quindi a Sevilay: “Signora Sevilay, ha qualche obiezione alle disposizioni del protocollo?”.

“No, nessuna”, dirà lei con voce ferma.

“Avvocato, vuole aggiungere qualcosa?”, dirà la giudice a Nazim. “No, vostro onore. Accetteremo il protocollo. Chiederemo anche noi che venga pronunciato il divorzio”.

Infine, toccherà a Cihan: “Signor Cihan, accetta le disposizioni del protocollo?”. “Sì, le accetto, vostro onore”.

A quel punto, la giudice pronuncerà la formula finale: “È stato deciso. In base alle disposizioni del protocollo allegato, si pronuncia il divorzio consensuale delle parti".

Il procedimento si concluderà in pochi istanti, in modo rapido e lineare, lasciando tutti i presenti sollevati.