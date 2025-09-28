La notte nel cuore torna in prima serata giovedì 2 ottobre e, secondo le anticipazioni, Samet rischierà la vita dopo un incidente in auto contro un camion. L'uomo avrà bisogno di un trapianto di rene e si scoprirà che Bunyamin è compatibile con lui essendo in realtà suo figlio.

Samet in fin di vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un camion

Samet ha dichiarato in tribunale di voler rinunciare a divorziare da Sumru, ricevendo un due di picche dalla donna, che non avrà intenzione di tornare con lui. L'uomo non si darà per vinto e aspetterà la moglie fuori dal negozio di tappeti cercando di convincerla ad andare a casa con lui.

Ricevendo un nuovo rifiuto, Samet la inseguirà con la sua auto, cercando di speronare l’auto della moglie. Alla fine sarà Samet ad avere la peggio visto che si scontrerà con un camion dopo aver invaso la corsia opposta. L'incidente sarà devastante e Samet riporterà ferite gravissime che faranno temere per la sua vita.

Samet ha bisogno di un trapianto di rene per sopravvivere

Saputa la notizia dell'incidente, tutta la famiglia Sansalan si precipiterà in ospedale, compresa Sumru, la quale sarà preoccupata per le condizioni di Samet. Esat, appena la vedrà, si scaglierà contro di lei, ma Hikmet riuscirà a riportare la calma. I medici informeranno la famiglia che Samet è sopravvissuto all'intervento ma che avrà bisogno al più presto di un trapianto di rene.

Sarà una lotta contro il tempo per trovare un donatore compatibile. Sarà Samet, risvegliatosi dall'operazione, a dire al medico che anche Bunyamin potrebbe essere compatibile visto che in realtà è suo figlio. Una rivelazione sconvolgente che verrà ascoltata di nascosto da Nihayet. Nuh, invece, scoprirà che ad aver attentato alla vita di Melek è stata Hikmet e la costringerà a raccontare tutto minacciandola con una pistola.

La notte nel cuore raddoppia: in onda la domenica e il giovedì

Continua il successo de La notte nel cuore che ogni domenica sera riesce a catturare l'attenzione di 2 milioni di telespettatori. Dati più che soddisfacenti per Mediaset che, dal 25 settembre, ha deciso di trasmettere la serie tv turca non solo nel prime time della domenica, ma anche nella prima serata del giovedì.

Non è chiaro se il doppio appuntamento settimanale verrà riproposto per tutto il mese di ottobre oppure no. Si attendono conferme da parte della rete. Sta di fatto che Mediaset, decidendo di puntare nuovamente su un prodotto made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5, ha fatto di nuovo centro.