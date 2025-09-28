Lorenzo si vendicherà di Curro in modo spietato, portandogli via la ragazza che ama nelle prossime puntate de La Promessa: sarà Leocadia ad annunciare le nozze tra sua figlia e il Capitano.

Le anticipazioni rivelano che Curro farà arrestare Lorenzo, il quale giurerà vendetta. Il Capitano, una volta libero, rapirà Angela e chiederà a Leocadia, come riscatto, la mano di sua figlia. La donna, a malincuore, dovrà accettare, ma tutti saranno sconvolti dall'annuncio del matrimonio. Angela sarà disperata all'idea di sposare un uomo che detesta e che potrebbe essere suo padre.

L'arresto di Lorenzo e la vendetta promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti per Curro. Presto al palazzo arriverà Angela, la figlia di Leocadia, che stringerà un legame molto forte con Curro. Tra i due nascerà una grande storia d'amore e una complicità che durerà nel tempo, anche quando Curro perderà tutto. Il ragazzo presto dovrà andare incontro a un crudele destino: Alonso scoprirà che è suo figlio, ma sarà costretto a rinnegarlo per non perdere il marchesato. Curro resterà al palazzo come semplice valletto, ma tra lui e Angela ci sarà sempre un legame speciale che andrà oltre ogni avversità. Curro e Angela uniranno le proprie forze per far pagare a Lorenzo tutte le sue malefatte, anche perché saranno convinti che nella morte di Jana ci sia lo zampino del Capitano.

I due ragazzi raccoglieranno delle prove per incriminare Lorenzo per alcuni reati commessi quando era nell'esercito e due guardie lo arresteranno. Angela e Curro grideranno vittoria, ma il Capitano tornerà a La Promessa più agguerrito di prima, dicendo che il suo arresto è stato frutto di un errore giudiziario. Lorenzo vorrà far pagare a Curro lo smacco ricevuto e la vendetta inizierà con la sparizione di Angela. All'improvviso, di Angela non ci sarà più traccia e Curro accuserà immediatamente Lorenzo, che però si dirà innocente. Il Capitano ammetterà di avere Angela solo con Leocadia e in cambio di sua figlia chiederà un prezzo molto alto da pagare. La donna si dirà disposta a procurarsi qualsiasi cifra per pagare il riscatto, ma Lorenzo non vorrà denaro.

"Se vuoi rivedere Angela viva, voglio la sua mano". Il Capitano pretenderà di sposare Angela: in questo modo si vendicherà di Curro, togliendole la donna che ama.

L'annuncio di Leocadia spiazzerà tutti

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia si opporrà con forza alla richiesta di Lorenzo: "Non ti lascerò mettere le mani su mia figlia, maiale!". Il Capitano, però, avrà il coltello dalla parte del manico e non cederà neanche di fronte a una grossa somma di denaro. "Tua figlia starà bene con me", dirà Lorenzo a Leocadia, "E poi avrà il titolo di Contessa". Leocadia sarà costretta a cedere e appena Angela tornerà in famiglia, farà l'annuncio a tutti i presenti. La donna spiegherà ai De Lujan e a sua figlia che ha avuto molta paura e ha capito che Angela ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei e la protegga.

Angela dirà a sua madre che lei già fa tutto questo, ma Leocadia la stupirà con un annuncio sconvolgente: "Ho il piacere di annunciare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo". La ragazza sarà inorridita e disperata, ma anche gli altri presenti saranno molto sorpresi. Solo il Capitano sorriderà di gusto scorgendo il volto incredulo di Curro, che un tempo considerava suo figlio.

Curro e Martina: le loro strade si dividono

Nelle puntate in onda in Italia, Curro ha interrotto la sua relazione con Martina, anche se ha ammesso che una parte di sé la amerà per sempre. Per il ragazzo sembra non esserci alcuno spiraglio in amore, invece tra qualche giorno arriverà Angela che stravolgerà completamente la sua vita.

Leocadia ha già spiegato di avere tre figli, ma non ha parlato con nessuno del loro padre. La donna si è limitata a confidare a Catalina che in passato anche lei ha avuto una gravidanza senza marito. Martina, invece, è partita con Julia e adesso si trova da un'amica, ma sembra aver dimenticato completamente la sua storia d'amore con Curro. Lorenzo si sta guardando intorno e quando è arrivata Leocadia al palazzo le ha detto di ricordarsi benissimo di lei e ha mostrato anche un certo interesse nei suoi confronti.