Esat manderà fuori strada Melek e Sevilay nella puntata de La notte nel cuore nella 19ª puntata in onda domenica 28 settembre: le due ragazze si troveranno sull'orlo di un burrone. Le anticipazioni rivelano che, a commissionare l'incidente a suo nipote, sarà Hikmet per provocare un aborto a Melek. Quando la donna vedrà che, in macchina, c'è anche Sevilay, però, si precipiterà da loro e farà di tutto per aiutarle. Cihan, in videochiamata, assisterà a tutto e tremerà quando vedrà l'auto precipitare nel vuoto.

Hikmet non sopporterà l'arrivo di un altro erede

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Tahsin metterà in ginocchio Hikmet e Samet. L'uomo, puntando la sua arma rivelerà alla famiglia che, in lui, scorre sangue Sansalan, visto che è il fratello di Hikmet e Samet, nato da una violenza da parte del loro padre nei confronti di sua madre. La notizia sconvolgerà tutti, ma finalmente capiranno il motivo di tanto odio da parte di Tahsin. Melek sarà liberata grazie a Nihayet e non correrà pericoli, ma quando Cihan verrà a sapere che la sua amata era stata rapita dai Sansalan, andrà su tutte le furie. Samet pretenderà di sapere il motivo di questo forte attaccamento di Cihan nei confronti di una ragazza che non sta più con lui.

La risposta gelerà tutti: "Melek è incinta di me". Sapere che, in famiglia, arriverà un nuovo erede metterà subito in allarme Hikmet che chiamerà Esat per rivelargli tutto. "Questo bambino non deve nascere", dirà seccamente la donna a suo nipote, escogitando con lui un piano per far abortire Melek. Quest'ultima, ignara del destino che la aspetta, si troverà a casa di Tahsin e sarà pronta per andare a fare un'ecografia dal ginecologo. Melek rifiuterà il passaggio di uno degli uomini di Tahsin e preferirà prendere la sua macchina, ma Sevilay si offrirà di farle compagnia. Nel frattempo, Hikmet pagherà un uomo che le procurerà un'auto irriconoscibile ed Esat si metterà alla guida del mezzo, aspettando l'uscita di Melek dalla villa di Tahsin.

L'incidente che metterà in pericolo la vita di Melek e Sevilay

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 28 settembre, Melek e Sevilay saranno sulla strada per andare dal ginecologo quando un'auto si affiancherà e inizierà a speronare la macchina di Melek. Le due ragazze andranno subito fuori strada, mentre Esat proseguirà dritto. L'auto di Melek finirà sull'orlo di un burrone e per lei e Sevilay saranno momenti di puro terrore. Ogni minimo movimento, infatti, potrebbe farle precipitare nel vuoto senza alcuna possibilità di salvezza. Hikmet arriverà pochi secondi dopo e quando si accorgerà che nell'auto c'è anche Sevilay andrà in panico. La donna si avvicinerà all'auto fingendo di passare di lì per caso e tranquillizzerà le ragazze, dicendo loro che le avrebbe salvate.

Hikmet chiederà aiuto a Cihan: "Melek e Sevilay hanno avuto un incidente", avvertirà allarmata, "non so cosa fare". L'uomo si metterà in macchina per raggiungere il luogo dell'incidente e, nel frattempo, chiederà a Hikmet di chiedere una fune ai passanti. La donna seguirà i consigli di Cihan mantenendo un contatto con lui in videochiamata. Fortunatamente, Hikmet riuscirà a trovare un camionista che trainerà l'auto con una grossa fune. Cihan resterà in videochiamata, ma ad un certo punto la linea si interromperà e quando tornerà vedrà l'auto precipitare nel vuoto. L'uomo sarà disperato all'idea di poter perdere Sevilay e Melek. Tutto però si concluderà per il meglio e le due ragazze andranno in ospedale per dei controlli.

Hikmet e Sevilay: un rapporto ormai distrutto

Nelle puntate precedenti, Hikmet ha dimostrato di non avere nessuna pietà pur raggiungere i suoi obiettivi. Quando Sevilay ha abbandonato villa Sansalan per andare a vivere con Nuh, la donna non ha esitato a rapire Melek e farla rinchiudere in un luogo segreto, senza preoccuparsi della sua salute. Hikmet si preoccupa dell'incidente solo perché in macchina con Melek c'è Sevilay che lei considera sua figlia. Il rapporto tra le due donne è precipitato quando Hikmet ha costretto Sevilay a sposare Cihan contro la sua volontà. La donna è arrivata persino a picchiare sua figlia pur di raggiungere il suo scopo. Sevilay ha tagliato i ponti con Hikmet, soprattutto quando ha saputo che non è neanche la sua madre biologica.