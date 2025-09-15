In La notte nel cuore, la festa per il compleanno di Samet si trasformerà in un dramma familiare. Sarà Nihayet a rompere gli equilibri mostrando il test del Dna che ribalta ogni certezza: Bunyamin è il figlio di Samet.

Il compleanno di Samet si trasforma in un confronto acceso

Sarà una serata carica di tensione. La famiglia si riunirà per festeggiare il compleanno di Samet, ma dietro ogni sorriso riaffioreranno vecchie ferite mai guarite. Sumru accetterà l’invito di Nihayet, pur sentendosi a disagio nel tornare in quella casa.

Quando Sumru varcherà la soglia, l’atmosfera si incrinerà.

"Che ci fai di nuovo qui? Che sfacciataggine, che vergogna. Non ti avevamo cacciato via?", le rinfaccerà Esat. Samet, invece, la accoglierà con un semplice: "Benvenuta". "Benvenuta? Tu che stai morendo? Sempre a litigare e adesso diventi affettuoso", ribatterà lei con sarcasmo.

Nihayet rompe gli equilibri con una decisione inaspettata

Hikmet non riuscirà a trattenere la rabbia: "Se pensi di usare il compleanno di mio fratello come scusa per riportare tua figlia in questa casa, ti sbagli di grosso. Dimenticalo".

Samet ignorerà quelle parole e si rivolgerà a Sumru: "Buon sessantatreesimo compleanno. Abbiamo condiviso ventisette anni insieme… per quei ventisette anni non potevo mancare". Poi, fissandola negli occhi, aggiungerà con forza: "Se credi che questo sia il mio ultimo compleanno, ti sbagli.

Non morirò. Ti vivrò in faccia, per dispetto". "Vivi pure, Samet! Purché lontano da me. Vivi mille anni se vuoi", risponderà lei con freddezza.

L’arrivo di Tahsin, Nuh e Melek sorprende tutti

Harika proporrà: "Tagliamo la torta, non è ora?”. Ma ancora una volta Nihayet cambierà le carte in tavola: "Aspettate, chiamate anche Bünyamin, Turkan, Canan… tutti! Stiamo insieme". All’improvviso faranno il loro ingresso Tahsin con Nuh e Melek. "Buonasera. Buon compleanno, fratello", dirà Tahsin. Samet, infastidito, chiederà: "Che ci fanno qui questi?". "Come che ci fanno? Non ti vergogni? È tuo fratello, vorrà pure farti gli auguri", lo riprenderà Nihayet.

La rivelazione di Nihayet: il Dna svela la verità su Samet e Bunyamin

Sempre più esasperato, Samet dirà: "Grazie, Nihayet, ma se volete farmi impazzire, ci state riuscendo". "Ma che dici? Voglio solo renderti felice. Voglio che tu festeggi questo compleanno circondato da tutta la tua famiglia, dai tuoi figli", risponderà lei con apparente dolcezza.

Poi prenderà per mano Bunyamin e, davanti a tutti, lancerà la bomba che spezzerà la serata: "Samet… Bunyamin non è forse tuo figlio?".

Il silenzio calerà nella sala. Samet non potrà negare nulla: Nihayet mostrerà il test del Dna che conferma la verità.