Cambio di programmazione per La Promessa da lunedì 8 settembre. La soap spagnola è confermata nella fascia preserale di Rete 4 per tutta la stagione autunnale, ma con alcune novità legate alla durata e all'orario di inizio.

Da lunedì sera, Mediaset lancerà un nuovo talk show di approfondimento politico condotto da Nicola Porro in onda subito dopo l'edizione serale del Tg4, che farà slittare la partenza della serie spagnola.

Come cambia la programmazione de La Promessa dall'8 settembre 2025

Il nuovo palinsesto serale di Rete 4, da lunedì 8 settembre, prevede la messa in onda del talk show politico 10 Minuti, che vedrà alla conduzione Nicola Porro, confermato anche alla guida di Quarta Repubblica in prime time.

Il talk show farà slittare la partenza de La Promessa, visto che la sua messa in onda è in programma dalle 19:35 e fino alle 19:50.

La soap, quindi, non andrà più in onda dalle 19:35, ma slitterà di circa 15 minuti.

Mediaset riduce la durata de La Promessa su Rete 4

Il cambiamento di programmazione per La Promessa non riguarderà solo l'orario di inizio, ma anche la durata complessiva, visto che quei 15 minuti persi per lasciare spazio al talk show di Porro non verranno recuperati.

Le puntate inedite della soap opera continueranno a essere trasmesse fino alle 20:28 circa, dopodiché la linea passerà a Paolo Del Debbio per la nuova edizione di 4 di sera, il talk show che mescola attualità, politica e cronaca.

Situazione diversa per il weekend di Rete 4, dato che l'appuntamento con 10 Minuti non è previsto di sabato e domenica sera: la soap andrà in onda nuovamente intorno alle 19:35, subito dopo l'edizione serale del Tg4.

Jana esce di scena dal cast della soap La Promessa e Cruz finisce in carcere

Intanto, le anticipazioni delle puntate autunnali de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Jana, un momento che segnerà profondamente la trama della soap e i suoi protagonisti.

L'ex domestica verrà raggiunta da un colpo di arma da fuoco che non le darà scampo e la porterà alla morte nel giro di poco tempo, lasciando nello sconforto l’intera servitù.

Manuel, sorpreso dall'accaduto, deciderà di dedicarsi subito alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: i primi sospetti porteranno al nome della marchesa Cruz, ritenuta la vera responsabile di questo omicidio. La donna verrà arrestata e successivamente condotta in prigione, sotto gli occhi di tutta la tenuta.