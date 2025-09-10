Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano una svolta clamorosa: tre omicidi rimasti irrisolti per diverse puntate troveranno finalmente una spiegazione. Nei prossimi episodi in onda su Rete 4, verrà rivelato che Leocadia è la responsabile della morte di Dolores, Carmen e Jana. Spinta da motivazioni diverse, la donna agirà prima su ordine della marchesa Cruz, poi per vendetta personale, trasformando la sua rabbia in un piano criminale che coinvolgerà l’intera tenuta.

Leocadia esegue gli ordini della marchesa Cruz

Attraverso un flashback, il pubblico scoprirà che Leocadia è la responsabile della morte di Carmen, prima moglie di Alonso, e di Dolores, madre di Jana, entrambe uccise su ordine diretto di Cruz.

Convinta di ottenere vantaggi sociali e un ruolo di rilievo, Leocadia ha eseguito gli omicidi senza mai ricevere nulla in cambio. Dopo aver eliminato Dolores, ha consegnato Curro, il figlio nato dalla relazione con Alonso, al barone De Linaja, che lo ha poi affidato a Eugenia, facendo credere a tutti che fosse il figlio di lei e del capitano De La Mata. Di fronte a Jana, Leocadia ammetterà di aver semplicemente eseguito gli ordini della marchesa: "L’ho fatto per Cruz".

Jana diventa il bersaglio della vendetta

La verità sulla morte di Dolores sconvolgerà Jana, che scoprirà quindi il coinvolgimento diretto di Cruz e Leocadia. Quest’ultima, ormai consumata dal rancore verso la marchesa, deciderà di colpire Jana per incastrare la marchesa, colpevole di non averle dato l’ambito posto in società che le aveva promesso anni prima, quando si era macchiata del primo delitto.

Dopo averle sparato, Leocadia le metterà in mano un bottone dell’abito della marchesa, facendo ricadere su di lei la colpa dell’omicidio. Il piano riuscirà: Cruz finirà in carcere accusata di omicidio, mentre Jana perderà la vita, diventando l’ultima vittima di una lunga catena di inganni e tradimenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Leocadia è arrivata a La Promessa

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rete 4, Leocadia è arrivata alla tenuta, lasciando di stucco Cruz. La marchesa, infatti, anni prima aveva ordinato a Romulo di ucciderla. Non appena ha rivisto la sua acerrima nemica, Cruz ha confessato a Petra quanto accaduto, lasciando sconvolta anche la governante. Intanto, Maria è andata in cucina a rivelare l’arrivo di Leocadia, lasciando esterrefatte Candela e Simona, convinte che l’amica della marchesa fosse morta.

Spazio anche alle vicende di Julia, che ha avvertito Curro della sua imminente partenza. Nel frattempo, Catalina ha svelato a Manuel la vera identità del padre di suo figlio. La ragazza, invece, non ha ancora trovato il coraggio di confessare ad Alonso che il bambino che porta in grembo è di Adriano.