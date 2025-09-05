Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano un nuovo colpo di scena in un giallo che sembrava ormai risolto. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Jana perderà la vita, mentre Cruz sconterà la sua pena in carcere, accusata dell’omicidio della nuora. Tuttavia, Lorenzo De La Mata affronterà Leocadia e la ricatterà, convinto che sia stata proprio lei a eliminare la moglie di Manuel. Il capitano minaccerà la donna di rivelare ad Angela la sua responsabilità nel delitto.

Lorenzo è certo che sia Leocadia l'assassina di Jana

Lorenzo De La Mata porterà alla luce una notizia clamorosa riguardo alla morte prematura di Jana Exposito.

Secondo il capitano, non sarebbe stata uccisa da Cruz, come si era sempre creduto. A compiere il delitto sarebbe stata un’altra persona, ben nota a Lorenzo. Mentre la marchesa sta scontando da mesi la pena per i suoi crimini dietro le sbarre, Lorenzo si troverà ad affrontare Leocadia, la principale nemica di Cruz. Secondo De La Mata, sarebbe proprio lei la vera responsabile dell’omicidio di Jana.

Lorenzo ricatta Leocadia

Il capitano De La Mata continuerà a ricattare Leocadia per il matrimonio di Angela. Lorenzo insisterà affinché le nozze vengano celebrate al più presto, imponendo alla madre della ragazza di convincerla a sposarsi. Tuttavia, Leocadia non potrà garantire di riuscire a persuadere sua figlia a compiere quel passo contro la sua volontà.

Di fronte a questa incertezza, Lorenzo la minaccerà, rivelando di conoscere un terribile segreto: è convinto che sia stata proprio lei a uccidere Jana. Il capitano le dirà: "Troverai il modo di convincerla, e sai perché? Perché altrimenti racconterò a tutti, e a tua figlia per prima, che sei stata tu a uccidere Jana".

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria e Samuel si sono baciati

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria e Padre Samuel si sono avvicinati al punto da scambiarsi un bacio. Imbarazzati, hanno deciso di lasciarsi alle spalle quanto accaduto e di rimanere semplicemente amici. Nel frattempo, Jana ha abbandonato improvvisamente la tenuta dopo aver scoperto un accordo tra Cruz e il suo fidanzato.

Manuel e Curro si sono messi sulle sue tracce, aiutati dalla servitù. A palazzo è giunta una telefonata con una notizia sconvolgente: una ragazza con caratteristiche simili a quelle di Jana è stata ricoverata in ospedale. Manuel si è precipitato in paese per verificare se si trattasse della sua fidanzata. Dopo aver appurato che non era lei, è tornato a casa, dove ha potuto finalmente riabbracciare Jana, rientrata inaspettatamente alla tenuta.