Modifiche alla programmazione Mediaset dal 22 al 26 settembre 2025: le novità riguarderanno la fascia del daytime feriale, con il ritorno di Uomini e Donne e della striscia quotidiana di Amici 25.

I programmi di Maria De Filippi ripartiranno dopo la pausa estiva, mettendo in bilico la messa in onda de La forza di una donna, che potrebbe essere ridotta al solo weekend.

In prime time, invece, sono confermati gli appuntamenti con Tradimento e La notte nel cuore.

Il ritorno di Uomini e donne e Amici 25: modifiche programmazione Mediaset dal 22 settembre

La nuova programmazione di Canale 5 prevede delle novità dal 22 settembre. In daytime ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne, lo storico talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui da qualche settimana sono già cominciate le registrazioni con la presentazione dei nuovi tronisti e dei volti del trono over che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

La trasmissione andrà in onda dalle 14:45 alle 16:05 e, a seguire, ci sarà spazio per la consueta striscia quotidiana con il daytime di Amici 25.

Amici riprenderà la sua regolare programmazione da domenica 21 settembre nella fascia pomeridiana dalle 14 alle 16.

La forza di una donna in bilico nel daytime feriale Mediaset

Cambiamenti che interesseranno anche l'appuntamento con La forza di una donna, la soap turca rivelazione dell’estate, che non sarà più in onda dalle 15:35 alle 16:45 su Canale 5.

Al momento, la messa in onda della serie è in bilico: non si sa ancora se proseguirà nel daytime feriale con episodi ridotti della durata di 15-20 minuti oppure se sarà trasmessa solo al sabato pomeriggio, con delle puntate speciali di due ore che serviranno a introdurre al meglio l’appuntamento con Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin.

In prime time, invece, confermato l'appuntamento con La notte nel cuore di domenica sera e quello con Tradimento trasmesso di venerdì sera.

Gli ascolti in costante crescita de La forza di una donna su Canale 5

Gli ascolti de La forza di una donna sono costantemente cresciuti nel corso di questa stagione estiva, arrivando a toccare la soglia di 1,8 milioni di spettatori al giorno.

La serie turca ha registrato picchi che hanno raggiunto anche il 25% di share, risultando tra i programmi più visti dell'intera giornata di Canale 5 assieme a La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti nell'access prime time.