Dopo circa un mese e mezzo, Temptation Island sta per tornare su Canale 5 con uno speciale interamente dedicato alle sette coppie del cast. In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che la puntata che sarà trasmessa lunedì 15 settembre verrà registrata, nei prossimi giorni, nella stessa location romana dove i protagonisti si sono raccontati un mese dopo le riprese in Calabria. Filippo Bisciglia sarà alla conduzione di quest'appuntamento sul quale non dovrebbero trapelare spoiler perché non si svolgerà in uno studio televisivo, quindi non ci sarà il pubblico.

Le ultime novità sul reality

Manca una settimana alla messa in onda di uno speciale di Temptation Island che il pubblico aspetta da mesi, una puntata che verrà registrata in questi giorni e della quale non dovrebbero trapelare anticipazioni.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, Filippo Bisciglia sarà alla guida di un appuntamento che si dovrebbe svolgere nella stessa location di Roma dove si sono svolte le riprese "un mese dopo", quelle che hanno chiuso l'edizione 2025.

Qualora le cose dovessero andare così, vorrebbe dire che in rete non circoleranno gli spoiler di questo speciale perché i protagonisti racconteranno solo al presentatore cos'è successo tra loro durante l'estate: salvo colpi di scena, non è prevista la presenza di pubblico nella registrazione che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 15 settembre.

Conto alla rovescia per i fan

I fan di Temptation Island non vedono l'ora di scoprire cos'è successo tra le coppie del cast nell'ultimo mese e mezzo, ovvero da quando è andata in onda la puntata finale e nessuno ha ripreso la propria attività sui social su richiesta della redazione.

La stagione 2025 del reality si è conclusa il 31 luglio, quindi è da molto tempo che i telespettatori stanno aspettando novità sui protagonisti e sui legami che hanno instaurato all'interno del villaggio.

Si vocifera che Alessio e Sonia M sarebbero pronti al grande passo (il matrimonio), che tra Simone e Sonia B ci sarebbero alti e bassi, che Valerio e Ary starebbero ancora insieme nonostante si sia parlato di presunti flirt di lui con altre ragazze; tutti questi rumor saranno confermati o smentiti quando andrà in onda lo speciale in prima serata, il 15 settembre.

Il successo dell'ultima stagione

L'edizione 2025 di Temptation Island è stata la più seguita di sempre, non a caso la rete ha deciso di allungarla aggiungendo due puntate a quelle che erano previste prima dell'esordio.

Visto il successo di ascolti e l'affetto che il pubblico ha dimostrato alle coppie del cast di quest'anno, Mediaset ha scelto di realizzare uno speciale che sarà trasmesso in prime time il 15 settembre. Al momento, però, sarebbe esclusa una seconda stagione prima della fine dell'anno.