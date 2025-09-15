Le anticipazioni di Segreti di famiglia preannunciano nuovi intrecci e indagini su ulteriori casi da risolvere. Nelle puntate disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, Parla sarà minacciata da un uomo, mentre Ceylin cercherà di chiarire il rapporto tra Aylin e Cetin interrogando sua sorella. Ci sarà spazio anche per le vicende di Ilgaz, che vivrà un momento di intimità con sua moglie, che lo lascerà pieno di dubbi. Nel frattempo, emergeranno nuovi sviluppi sulla morte di Ferda, grazie alle indagini condotte da Eren e Ilgaz.

Un uomo minaccia Parla

Parla si troverà ancora una volta in una situazione complicata, ricevendo minacce da parte di un uomo misterioso che si presenterà a casa intimandole di convincere sua sorella Ceylin a interrompere le indagini condotte da Ilgaz. Le anticipazioni non svelano l’identità dell’uomo né il suo coinvolgimento nella vicenda, lasciando anche incerta la reazione di Parla di fronte al pericolo. Intanto, tra Ceylin e Ilgaz ci sarà un riavvicinamento inaspettato, con un ritorno della passione che li lascerà entrambi pieni di dubbi, considerando la loro recente separazione.

Ceylin interroga Aylin sul legame con Cetin

Nel frattempo, Cetin, figura enigmatica e falso medico, tornerà al centro della trama.

In passato ha confessato ad Aylin di averle mentito e di essere, in realtà, una spia dei servizi segreti. Tuttavia, questa rivelazione non ha ancora trovato conferme nelle puntate già disponibili. Ceylin deciderà quindi di interrogare Aylin per fare chiarezza sul loro rapporto. Proseguiranno anche le indagini sulla morte di Ferda: si scoprirà che è deceduta per overdose e che il suo corpo è stato legato a uno pneumatico e trascinato in fondo al mare. La famiglia di Ferda si rifiuterà di collaborare con la procura, mentre Ilgaz ed Eren interrogheranno Ismail.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Metin ha aiutato Parla a fuggire

Nelle puntate precedenti condivise sul sito di Mediaset Infinity, Yekta ha inviato a Ilgaz il video dell’omicidio di Serdar, rivelando che a ucciderlo non è stato Mert, suo nonno, ma Parla, la nipote di sua moglie.

Dopo aver scoperto la verità, Ilgaz si è infuriato con Ceylin per aver coperto il crimine commesso da sua nipote. Tutti i coinvolti, dalla figlia di Eren ai membri delle famiglie Kaya ed Erguvan, sono stati portati in centrale per essere interrogati nuovamente, alla luce delle nuove rivelazioni. Durante un blackout elettrico di pochi secondi, Parla è riuscita a fuggire. Successivamente si è scoperto che è stato Metin ad avere causato l’interruzione di corrente e è stato sempre lui ad aiutare Parla a nascondersi, ospitandola a casa sua.