Bunyamin chiederà a un anziano cosa è successo tra Samet e sua madre nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Lui aveva promesso che la sposava", dirà Seit, "Sansalan l'ha ingannata".

Le anticipazioni rivelano che emergerà che Bunyamin è il figlio segreto di Samet e che lui si era preso gioco di sua madre. L'uomo apprenderà che quando sua madre si accorse di essere incinta, Samet l'ha data in sposa a Ibo senza preoccuparsi di niente.

Nihayet umilierà Samet di fronte alla famiglia

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la vita di Bunyamin sarà sconvolta da un'inaspettata verità.

Tutto avrà inizio quando Samet avrà un incidente e finirà in gravi condizioni in ospedale. I medici saranno molto chiari: se l'uomo non si sottoporrà a un trapianto di rene morirà. In questa occasione, Samet confiderà al medico il suo grande segreto: "Bunyamin è mio figlio". Sansalan penserà di essere da solo quando parlerà di questa questione delicata, ma ad origliare tutto ci sarà Nihayet che studierà un modo per usare questa informazione per vendicarsi di suo genero. Samet verrà dimesso in attesa del trapianto e Nihayet si darà da fare per organizzare per lui una festa di compleanno indimenticabile. La donna inviterà all'evento anche Sumru, Tahsin, Nuh e Melek, perché Avrà in mente una sorpresa per tutti.

Quando la famiglia sarà riunita, Nihayet comunicherà che Bunyamin è il figlio illegittimo di Samet, umiliando suo genero. "Ora sai come ci si sente", gli dirà riferendosi alla sua brutta reazione di fronte alle bugie di Sumru. La famiglia si sgretolerà in pochi minuti. Bunyamin avrà una crisi di pianto e di rabbia nei confronti di quel padre che per più di quarant'anni lo ha trattato da servitore. L'uomo urlerà a Samet che quello che credeva fosse suo padre lo ha picchiato e ha reso la sua infanzia un inferno. La forte sofferenza di Bunyamin sarà evidente e l'uomo si impegnerà a fare chiarezza sulle sue origini.

Bunyamin alla ricerca della verità

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, mentre Canan inizierà a riflettere sui vantaggi che avrà quando diventerà una Sansalan, Bunyamin andrà al villaggio.

Lo scopo dell'uomo sarà quello di scoprire cosa è accaduto a sua madre e, soprattutto, sapere se con Samet c'è stata una relazione o se lui ha abusato di lei. Bunyamin andrà a cercare il vecchio Seit, un tempo direttore dell'hotel Sansalan. "Ricordi Feride, la lavandaia?", chiederà Bunyamin all'anziano che gli risponderà subito di sì. "Samet ha ingannato quella ragazza", dirà Seit, "Le ha promesso che l'avrebbe sposata". L'uomo spiegherà che quando Feride è rimasta incinta, Samet se ne è lavato le mani e l'ha data in sposa a Ibo. Seit spiegherà che tutti i collaboratori che conoscevano questa storia sono stati licenziati senza pietà e lui è uno di questi.

Bunyamin ha sempre lavorato per i Sansalan

Nelle puntate ora in onda in Italia, Bunyamin vive la sua vita con Canan ed è uno dei collaboratori più fidati della famiglia Sansalan. L'uomo sta cercando di avere un figlio da sua moglie, ma per il momento questo risulta molto difficile. Canan sta facendo il doppio gioco perché, pur lavorando per i Sansalan è una spia di Tahsin. Nessuno, tranne Nihayet, conosce questo segreto. Bunyamin, invece, è sempre dalla parte del più forte ed esegue gli ordini che gli vengono imposti anche quando non è d'accordo e rischia di mettersi nei guai. L'ultimo lavoro che Bunyamin ha dovuto svolgere è stato occuparsi del rapimento di Melek per conto di Hikmet. quando Nihayet lo ha saputo, pur di liberare sua nipote ha ricattato Bunyamin mostrandogli il video che prova il tradimento di Canan verso Samet.