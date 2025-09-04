Nelle puntate di Tempesta d'amore, in onda nella settimana dall'8 al 12 settembre, Philipp si renderà conto di essere innamorato di Ana, che a sua volta rifiuterà di dare una seconda chance a Vincent. Tom sarà sempre più geloso della vicinanza tra Alexandra e Christoph e arriverà persino a gettarsi sotto la macchina dell’uomo per accusarlo di averlo investito. Inoltre, emergerà che Eleni è incinta.

Philipp innamorato di Ana, Tom geloso di Alexandra e Christoph

Dopo l'incidente occorso in montagna, Philipp verrà salvato da Ana, che gli praticherà un massaggio cardiaco.

Trasportato in ospedale, lui avrà un'esperienza premorte, dove vedrà Ana come un angelo. Al suo risveglio, capirà di essersi davvero innamorato di lei. Christoph, invece, vorrà andare in Spagna per festeggiare il compleanno con i figli e inviterà anche Alexandra, dandole così modo di rivedere Eleni e Noah. Inizialmente, Alexandra penserà di rifiutare a causa della gelosia di Tom, ma, alla fine, accetterà la proposta di Christoph senza però dire nulla al fidanzato Tom.

Vincent chiede una seconda chance ad Ana ma lei rifiuta

Philipp, ancora ricoverato in ospedale, si scuserà con Ana e tra loro sembreranno riaffiorare dei veri sentimenti. Tom regalerà ad Alexandra dei biglietti per il balletto, ma lei ancora non riuscirà a trovare il coraggio di dirgli che andrà in Spagna con Christoph.

Il rapporto tra la donna e Tom si farà sempre più difficile a causa della gelosia ossessiva di lui. Ana confesserà, invece, a Lale di essere confusa su ciò che prova per Philipp e Vincent. Alexandra e Christoph festeggeranno, invece, la notizia della gravidanza di Eleni, mentre Tom sarà frustrato dalla partenza della fidanzata per la Spagna. Vincent deciderà di lottare per Ana e chiederà alla ragazza una seconda possibilità. Lei si prenderà del tempo per riflettere e, parlandone poi con Philipp, si convincerà a chiudere definitivamente con il veterinario. Tom perderà il senno nel momento in cui si getterà sotto la macchina di Christoph accusandolo di averlo investito.

Tempesta d'amore continua ad appassionare il pubblico di Rete 4

Dopo una pausa estiva di due mesi, Tempesta d'amore è tornata a tenere compagnia ai telespettatori di Rete 4 lunedì 1° settembre. La soap tedesca, giunta in Italia alla ventesima stagione, continua ad appassionare il pubblico di Rete 4, tanto da essere uno dei programmi più seguiti della mattina. Lo sceneggiato non sembra risentire del passare del tempo e regala, dopo 20 anni dal debutto sulla tv italiana, uno share del 5%. Era il 2006 quando Tempesta d'amore debuttò sulle reti Mediaset: inizialmente veniva trasmessa nel pomeriggio di Canale 5, ma, dopo pochi mesi, passò su Rete 4, occupando dapprima la fascia preserale per poi passare a quella mattutina.