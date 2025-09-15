Lunedì 15 settembre andrà in onda su Canale 5 il primo dei due speciali di Temptation Island realizzati da Mediaset per aggiornare i telespettatori su quello che è successo tra i protagonisti del cast negli ultimi mesi. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, tra Rosario e Lucia non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma: lui si starebbe preparando a debuttare come tronista a Uomini e donne. Simone e Sonia, invece, avrebbero vissuto un’estate fatta di alti e bassi, senza mai riuscire a superare completamente la crisi di coppia che li aveva spinti a partecipare al reality.

Le novità prima della messa in onda su Canale 5

Tra poche ore inizierà una nuova puntata di Temptation Island, uno speciale che è stato registrato nei giorni scorsi e del quale sono disponibili alcune anticipazioni.

I telespettatori assisteranno al ritorno davanti alle telecamere di tutte e sette le coppie del cast di quest'anno, e si dice che alcune di loro regaleranno colpi di scena.

Anche se durante l'estate sono stati avvistati mentre si scambiavano un abbraccio, Lucia e Rosario non sono tornati insieme e lo racconteranno nel corso del confronto che avranno con Filippo Bisciglia.

Gli spoiler, inoltre, confermano che presto (probabilmente il 16 settembre) Rosario potrebbe debuttare a Uomini e donne nel ruolo di tronista.

L'indecisione di Valerio e i dubbi di Sonia

Secondo le anticipazioni che ha diffuso Pugnaloni, Sonia e Simone non avrebbero mai superato la crisi che li aveva portati a partecipare al reality durante l'estate.

La notizia della gravidanza della ragazza non avrebbe calmato le acque tra lei e il fidanzato, e dovrebbero essere loro stessi a raccontarlo a Filippo Bisciglia.

Valerio, invece, dovrebbe essere il protagonista di uno dei colpi di scena della serata: secondo gli spoiler, il giovane starebbe frequentando Ary, ma nel recente passato avrebbe cercato di riavvicinarsi all'ex Sarah, senza riuscirci. Si dice che la ragazza avrebbe respinto il tentativo di recuperare il loro rapporto, il tutto all'insaputa della tentatrice.

Nessun cambiamento tra Marco e Denise

Tra Antonio e Valentina, invece, non sarebbe cambiato nulla negli ultimi mesi: i due sono più innamorati che mai e starebbero già pensando ai preparativi per il matrimonio.

Nessun ritorno di fiamma tra Marco e Denise, che, dopo l'ultima apparizione su Canale 5, avrebbero deciso di proseguire ognuno per la propria strada.

Lunedì 22 settembre andrà in onda un altro speciale di Temptation Island, un appuntamento inedito che farà calare il sipario sull'edizione 2025.