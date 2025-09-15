Al termine della registrazione di Uomini e donne del 15 settembre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è accaduto in studio tra i personaggi più chiacchierati dei troni Classico e Over. Le anticipazioni che stanno circolando sul web, dunque, informano i fan del fatto che Gemma Galgani ha chiuso la conoscenza con Mario Lenti dopo averlo definito "grasso" davanti a tutti. Federico Mastrostefano, invece, ha deciso di frequentare solo Agnese De Pasquale dopo un paio di settimane di indecisione.

Il commento che non piace in studio

Sta facendo molto discutere una critica che Gemma ha mosso a Mario nel corso della registrazione di Uomini e donne del 15 settembre, quella in cui lei ha deciso di interrompere la conoscenza.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi al termine delle riprese, infatti, svelano che la dama ha detto che il cavaliere sarebbe grasso e questo sarebbe uno dei motivi per i quali non intende più conoscerlo.

Gli opinionisti e gli altri componenti del parterre Over hanno attaccato molto Galgani per il commento sull'aspetto fisico del signore con il quale è uscita più volte e per cui aveva detto di provare un sentimento.

Dopo una lunga indecisione tra diverse donne del cast, invece, Federico ha deciso di dare l'esclusiva a Agnese: i due continueranno a frequentarsi per capire se potrebbero andare d'accordo anche lontano dalle telecamere.

L'epilogo della storia tra Barbara e Ruggiero

Tra le anticipazioni più interessanti della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 15 settembre, c'è sicuramente quella sul ritorno in studio di Barbara.

La dama ha avuto un lungo e duro confronto con Ruggiero, e sembra che non si sarebbe lasciata intenerire dall'emozione con la quale lui ha parlato del loro rapporto ormai finito.

Una volta concluso il faccia a faccia con l'ex fidanzato, De Santi ha deciso di rimettersi in gioco e si è accomodata nel parterre.

Sabrina, invece, ha incontrato un signore che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei e ha deciso di dargli una possibilità.

Tensione tra le corteggiatrici di Flavio

Per quanto riguarda il trono Classico, il 15 settembre in studio si è parlato solo del percorso di Flavio (le esterne di Cristiana saranno mostrate nel corso della registrazione in programma domani).

L'ex tentatore è uscito con Martina, si è trovato bene e tra i due stava per scattare il bacio: è stato il tronista a frenarsi spiegando che per lui è un passo molto importante e che vuole farlo solo quando sarà convinto di chi ha di fronte.

Sara è intervenuta per criticare entrambi e per lamentarsi del fatto che il giovane non l'ha portata in esterna.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, nel corso delle riprese del 16 settembre dovrebbe essere ufficializzato l'ingresso di Rosario nel cast come nuovo tronista.