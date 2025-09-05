Nei nuovi episodi de La forza di una donna, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) deciderà di interrompere la sua relazione con Arif Kara (Feyyaz Duman) per non far soffrire i figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Nisan vuole rivelare alla madre che suo padre Sarp è vivo

A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, Bahar finirà in ospedale e solo il trapianto di midollo osseo potrà salvarla. Sirin (Seray Kaya), l’unica donatrice compatibile, si rifugerà a casa di Suat (Gazanfer Ündüz) pur di non fare la donazione e impedire ai suoi familiari di rintracciarla.

Nel contempo, dopo essersi scagliato contro Suat per avergli nascosto la morte della madre Julide, Sarp (Caner Cindoruk) scoprirà che Bahar, Nisan e Doruk non sono morti.

Dopo aver riabbracciato i figli, Sarp convincerà Sirin a salvare Bahar, ma in cambio lo costringerà a un momento di intimità con lei. A quel punto, Sarp rivedrà i suoi figli. Doruk penserà di aver visto suo padre vivo in un sogno, mentre sua sorella Nisan vorrebbe rivelare alla madre Bahar che Sarp è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto, ma i nonni Hatice (Bennu Yıldırımlar) ed Enver (Şerif Erol) saranno contrari.

Bahar spezza il cuore ad Arif, Nezir vuole vendicarsi

A seguito del trapianto di Bahar, che avrà esito positivo, Arif le chiederà di sposarlo, regalandole l’anello della defunta madre.

Il giorno seguente, Nisan farà capire alla madre Bahar di non essere pronta ad accettare la sua unione con Arif.

Non appena Arif le dirà che sua figlia Nisan ha pianto prima di andare a scuola, per il fatto di sentire la mancanza di suo padre, Bahar gli restituirà l’anello di fidanzamento, spezzandogli il cuore. Ovviamente, Arif sa che in realtà Nisan è disperata perché non può dire alla madre che suo padre Sarp è vivo e si è rifatto una nuova vita con un’altra donna. A proposito di Sarp, correrà un grosso pericolo: Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) vorrà vendicare il decesso del figlio, l’ex fidanzato della sua seconda moglie Piril (Ahu Yağtu), morto per mano di Sarp.

Enver ha ordinato a Sarp di lasciare in pace Bahar, Nisan e Doruk

Il primo confronto tra Enver e Sarp è stato abbastanza duro. Il sarto si è infuriato con lui, sia per aver corteggiato sua figlia Sirin che per aver abbandonato Bahar, Nisan e Doruk. Proprio quando Enver ha invitato Sarp a stare lontano dalla sua precedente famiglia, c’è stato l’arrivo improvviso degli scagnozzi di Suat. Durante la fuga in taxi, Sarp ha prestato soccorso a Enver, il quale è stato colpito da un infarto. Dopo il ricovero in ospedale, il sarto è stato operato d’urgenza, invece Sarp ha rischiato di incrociare Bahar, prima di tornare a casa.