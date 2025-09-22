In occasione della seconda puntata di Temptation Island e poi.. e poi, lo speciale del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, si scoprirà cos'è successo alle coppie lontano dai riflettori. Dagospia ha svelato alcuni spoiler: Sonia Barrile avrebbe deciso di chiudere definitivamente la relazione con Simone Margagliotti, perché ha scoperto che lui aveva una relazione parallela.

Sonia B. aveva scritto al docu-reality perché non si sentiva apprezzata dal suo partner. All'interno del villaggio dei ragazzi, Simone si era avvicinato a una ragazza single, tanto che fra i due era scattato persino un bacio.

Inoltre, aveva anche confidato ai suoi compagni d'avventura di aver tradito la sua partner mentre si trovava in palestra. Tale atteggiamento aveva portato la protagonista a richiedere il falò di confronto anticipato e a chiudere la relazione.

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island e poi.. e poi, fornite dal sito di Roberto D'Agostino, riguardano Sonia B. e Simone. Dagli spoiler, è emerso che la coppia si è presentata dinanzi al conduttore Filippo Bisciglia separatamente. Ciò significa che la coppia si è divisa definitivamente, nonostante nella puntata "Un mese dopo" i due protagonisti avevano deciso di concedersi l'ennesima possibilità.

Sonia farà il suo ingresso dopo l'uscita di scena di Simone: la ragazza vedrà un video in cui l'ormai ex fidanzato dirà di essere innamorato di lei. Stando, però, alla versione dei fatti raccontata dalla ragazza, Simone, non solo ha realizzato alcune sue fantasie mentre era in palestra ma addirittura avrebbe avuto una storia parallela ancora prima di entrare a Temptation Island. Motivo per cui Sonia Barrile ha deciso di mettere un punto alla storia con il personal trainer. Nonostante il risentimento nei confronti dell'ex fidanzato, Sonia, attualmente in dolce attesa, deciderà di rivelare il sesso del bambino davanti alla presenza di Margagliotti e di due ragazze che hanno condiviso con lei il percorso all'interno del docu-reality.

Tutto quello che c'è da sapere sulle altre coppie

Nella puntata di stasera 22 settembre, i telespettatori vedranno anche l'evolversi della storia tra Angelo e Mariaconcetta: la ragazza aveva deciso di chiudere la storia con il partner nella puntata "Un mese dopo" in quanto aveva scoperto di essere stata nuovamente tradita. Al contrario, sembra che la storia tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco stia andando a gonfie vele: la coppia aveva deciso di darsi una nuova chance dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island. Valentina e Antonio, invece, sarebbero alle prese con i preparativi del matrimonio: la coppia avrebbe già scelto Rosario Guglielmi come testimone di nozze.