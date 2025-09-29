Venerdì 3 ottobre, alle 21:20 su Canale 5 nella soap Tradimento, Kadriye rompe il silenzio e porta alla luce un legame segreto con Tahir Dicleli, mentre Kahraman compie un gesto simbolico e potente: abbandona il suo cognome, dando inizio a una nuova identità.

Oylum si ritrova davanti alla tomba del padre, ma il momento di raccoglimento si trasforma in scontro quando Ilgin, con intenzioni spietate, minaccia di escludere il figliastro dall’eredità. Intanto, le trame si infittiscono: Umit cerca di insinuarsi nella vita di Yesim, e Azra mette in moto un ricatto pericoloso contro Ipek, brandendo un video che potrebbe distruggere ogni equilibrio.

Nuove verità scioccanti attendono Kahraman e Kadriye

Spinto dal desiderio di fare chiarezza sulle proprie origini, Kahraman affronta Mualla e prende una decisione che cambia il corso della sua storia personale: sceglie il cognome Dicleli, un gesto che ridefinisce il suo posto all’interno della famiglia e ne segna un nuovo inizio.

Intanto, Kadriye rompe il silenzio e rivela a Guzide un capitolo nascosto della sua vita: una relazione passata con Tahir Dicleli, rimasta sepolta tra i segreti di famiglia. La confessione, carica di emozioni e verità taciute, rischia di destabilizzare gli equilibri, soprattutto per Sezai, ancora legato a Kadriye da un sentimento profondo e irrisolto.

Azra fa la sua mossa e tira fuori un asso nella manica compromettente

Azra, decisa a liberarsi dal ruolo di pedina, passa all’azione. In mano ha un video scottante: un frammento che mostra Ipek spingere Serra, una prova che potrebbe ribaltare ogni equilibrio. Il tentativo di ricatto, però, non va a segno. Ipek non cede, e Azra è costretta a rivedere il piano.

Con astuzia, propone allo zio Tarik un patto: il filmato in cambio della casa a Şişli. Tarik accetta e trasforma il video in un’arma, usandolo per mettere alle strette Sezai e spingerlo a rompere il matrimonio con Guzide.

Cosa era successo nella puntata precedente di Tradimento?

Nel precedente episodio della soap, le verità nascoste hanno preso il sopravvento, trasformando ogni legame in un campo minato.

Guzide, travolta dalla rabbia, ha affrontato Sezai dopo aver scoperto che Kadriye è la madre biologica di Kahraman, facendo esplodere una bomba emotiva che ha scosso le fondamenta della famiglia.

La morte della sorella ha spinto Selin oltre il limite, precipitando in un crollo psicologico che ha reso necessario il ricovero in una clinica privata. Intanto, un colloquio di lavoro si è trasformato in un evento drammatico per Yesim e Umit, coinvolti in un incidente che ha portato al trasferimento di quest’ultimo. Tra Yesim e Dundar nasce una scintilla inattesa.

Tolga, spinto dal rimorso, ha cercato la riconciliazione con Oltan, riaprendo le porte a un rapporto che sembrava perduto. In un clima già teso, Sezai e Tarik si sono scontrati duramente nella casa di Guzide, dando vita a una rissa che ha lasciato il segno. E mentre le ferite si moltiplicano, Kahraman ha svelato a Oylum la verità sulla propria maternità, riscrivendo il passato e aprendo nuovi interrogativi sul futuro.