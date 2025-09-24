Martedì 23 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne, prossimamente in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni pubblicate sul suo sito, Federico ha raggiunto Agnese per un dopocena dopo aver bevuto del vino con Francesca. Notando che Federico era alticcio, Agnese lo ha mandato via. Nel frattempo, Alessandro Rausa è tornato in studio accompagnato da Maria Teresa. Sono state, inoltre, affrontare le vicende sentimentali di Sebastiano, che ha vissuto momenti di intimità con Magda.

Agnese interrompe l'uscita con Federico

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e donne, ha iniziato a frequentare alcune dame del parterre over. Tra queste c'è Agnese, con cui aveva organizzato una cena. Tuttavia, quella stessa sera ha cambiato i suoi piani, trasformando l'aperitivo previsto con Francesca in una cena. Di conseguenza, l'incontro con Agnese è stato posticipato a dopo cena. In studio sono emersi alcuni dettagli: Federico si è presentato alticcio, avendo bevuto del vino con Francesca e Agnese ha deciso di non proseguire l'uscita, rimandandolo a casa.

Sebastiano e Magda sono stati in intimità

Nel frattempo, durante le riprese del 23 settembre, in studio si è assistito al gradito ritorno di una coppia del trono over: Alessandro Rausa e Maria Teresa.

I due fidanzati sono tornati in trasmissione per celebrare un'occasione speciale, ovvero i 95 anni dell'ex cavaliere. Inoltre, è stato dato spazio anche a Sebastiano Mignosa, che attualmente sta frequentando Magda, con cui ha vissuto momenti di intimità. Tuttavia, Magda sta vedendo anche Mario Lenti, che non ha apprezzato l'idea di trovarsi coinvolto in un triangolo sentimentale. La dama, però, ha scelto di non prendere ancora una decisione, evitando di concedere l'esclusiva a uno dei due signori. Nel frattempo, Sabrina ha interrotto la conoscenza con Enrico, poiché lui ha iniziato a frequentare anche Cinzia. I tronisti Flavio e Cristiana, invece, hanno proseguito le esterne con i rispettivi corteggiatori.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Federico ha ballato con Rosanna

Nelle scorse puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Federico si è presentato al centro dello studio, raccontando di aver avuto esclusivamente relazioni durature. Ha inoltre ricordato ai presenti e al pubblico di essere stato in passato un tronista del programma. Federico ha mostrato particolare interesse per Rosanna, che ha paragonato a Monica Bellucci, scegliendo poi di ballare con lei. Nel frattempo, sono stati introdotti i primi due tronisti della nuova stagione: Flavio , ex tentatore di Temptation Island, e Cristiana. Gemma ha invece fatto la conoscenza di due nuovi corteggiatori arrivati ​​per lei.