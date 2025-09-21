Dopo le voci di una possibile rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, l'ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto sul proprio account Instagram per confermare la fine della relazione. Il parrucchiere romano ha parlato di "alcune storie con un lieto fine e altre che non lo trovano", mentre l'ormai ex fidanzata ha replicato: "Ho visto solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole".

Nella precedente stagione del dating show, Steri aveva deciso di uscire dal programma con Cristina, lontano dai riflettori, però, le cose tra i due non sono andate come si aspettavano.

Il comunicato di Steri

Gianmarco Steri ha confermato la fine della relazione con Cristina Ferrara.

L'ex tronista di U&D ha precisato che tra lui e Cristina rimarrà sempre stima e rispetto reciproco. Poi ha aggiunto: "Siamo solo due ragazzi che hanno avuto la fortuna di vivere un’esperienza speciale e della quale saremo sempre grati e, anche se esposti mediaticamente non si può giustificare tutto. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire".

Infine Gianmarco ha avuto qualcosa da ridire a chi in queste settimane non ha fatto altro che giudicare il percorso della coppia una volta lontano dai riflettori. Ora, però, ha chiesto a tutti un po' di comprensione.

La replica di Ferrara

"Sono sempre rimasta in silenzio, perché la vita reale conta più di quella sui social", ha esordito nella stories su Instagram Cristina. Poi ha aggiunto: "Ho avuto la certezza che c'ero soltanto io. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera. Invece è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole".

L'ex protagonista di U&D ha lasciato intendere che solo da parte sua ci sarebbe stata la voglia di iniziare una relazione duratura nel tempo, tanto che in alcuni momenti si è sentita sbagliata: "Niente è più ingiusto che far credere a qualcuno qualcosa di profondo, quando in realtà non si è pronti a viverlo".

Sebbene la delusione sia tanta, Cristina ha detto di non essersi mai pentita per l'esperienza vissuta nel dating show di Maria De Filippi: "Non tutto è andato come speravo, ma continuerà a camminare a testa alta".

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, intanto, diversi utenti hanno espresso una propria opinione sui comunicati di Gianmarco e Cristina.

"Cristina per sempre una regina che giustamente dice la sua e la palese verità, mentre Gianmarco che ha già cancellato le foto è veramente ridicolo. Alla fine si è visto chi era il falso tra i due", ha scritto un utente. Un altro invece ha commentato: "La scelta di Steri in prima serata, ma lui appena uscito da quel programma si era già lasciato. Aiuto".

Ma c'è chi non ha mai creduto in questa relazione: "Steri impara a scegliere col cuore".