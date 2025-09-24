Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che Roberto Ferri vivrà un nuovo momento di pericolo in carcere a causa delle minacce sempre più inquietanti di Rosario

Nel frattempo, Gianluca farà credere di aver venduto un suo orologio, ma in realtà sta mentendo: il vero proprietario tornerà presto a Napoli per reclamarne la restituzione.

Roberto Ferri in pericolo e rischia grosso: anticipazioni Un posto al sole 29 settembre-3 ottobre

La nuova vita in carcere di Roberto Ferri non sarà per niente facile, perché si ritroverà ad affrontare le pressanti minacce di Rosario, che sarà sempre più spietato.

Una situazione complicata per l'imprenditore che, messo alle strette, comincerà a far preoccupare anche la moglie Marina Giordano, la quale temerà che possa succedergli qualcosa di grave in carcere.

Intanto, Bice cercherà in tutti i modi di mettere in guardia Mariella dal corteggiamento serrato di Guido: la donna, però, deciderà di andare avanti per la sua strada e si ritroverà a vivere una nuova situazione di intimità con il suo ex, fino a sfiorare un bacio.

Gianluca Palladini bugiardo, Rossella in crisi

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Gianluca lascerà sbigottite Rosa e Giulia per il modo in cui ha venduto un orologio che sostiene essere suo.

In realtà, il figlio di Alberto sta mentendo: quell'orologio non è realmente suo, visto che a Napoli ci sarà l'arrivo di Piero Baccini, il quale finirà per reclamarne la restituzione.

Situazione difficile anche per Rossella che, nel corso dei prossimi episodi, si renderà conto di sentirsi trascurata dal suo compagno Riccardo, sempre più concentrato sul suo lavoro. La ragazza si ritroverà protagonista di un pericoloso riavvicinamento con l'ex Nunzio.

Rossella aveva lasciato Riccardo sull'altare nel giorno delle nozze

Nelle puntate di Upas andate in onda nel marzo del 2024, Rossella ha già vissuto un momento di crisi a pochi giorni dal suo matrimonio con Riccardo, dovuto proprio alla presenza di Nunzio nella sua vita.

La ragazza non se l'è sentita di convolare a nozze con il medico, al punto da lasciarlo solo sull'altare nel giorno del sì.

Un gesto che aveva lasciato tutti senza parole, principalmente sua mamma Silvia, che in quella circostanza si era mostrata particolarmente dura nei confronti della figlia.