In un posto al sole, nella settimana dal 29 settembre al 3 ottobre, Roberto continuerà a vivere momenti difficili in carcere. Il suo legame con Ludovico finirà per infastidire gli altri detenuti. Guido si trasferirà a Palazzo Palladini da Silvia e Michele, mentre Vinicio mostrerà sempre più somiglianze con il fratello Gennaro.

Il segreto di Gianluca

Gianluca riuscirà a vendere un prezioso orologio che possedeva, spacciandolo per suo. Rosa e Giulia rimarranno molto stranite dall'atteggiamento del ragazzo e per le modalità con cui ha gestito la vendita del prezioso.

Al contempo, a Napoli arriverà Piero Baccini. L'uomo si fionderà direttamente dal ragazzo per reclamare la restituzione di un suo oggetto personale. Accuserà il figlio di Alberto di avergli sottratto un orologio prezioso e ne pretenderà la restituzione. Sarà proprio Alberto a prendere in mano la situazione e a cercare di risolvere la questione a modo suo e a chiudere i conti in sospeso di suo figlio con quell'uomo. Dopo l'intervento di Alberto emergerà un lato oscuro di Gianluca. Silvia e Michele, in procinto di partire per la Nuova Zelanda, chiederanno a Guido di trasferirsi nel loro appartamento temporaneamente. Il comandante Del Bue accetterà la proposta dei suoi amici e si trasferirà a Palazzo Palladini, accorciando ancora di più le distanze con la sua ex moglie.

Nonostante le raccomandazioni di Bice, Mariella continuerà a lasciarsi corteggiare da Guido e tra i due si riaccenderà la passione che un tempo li univa. Un nuovo bacio segnerà l'inizio di un forte riavvicinamento.

La nuova amicizia di Ferri

In carcere, Roberto continuerà a stare vicino a Ludovico e tra i due si consoliderà un legame d'amicizia speciale. Il suo rapporto con il sordomuto non verrà visto di buon occhio dagli altri detenuti che, infastiditi dal suo atteggiamento, gli renderanno la permanenza in carcere davvero difficile. In particolare Rosario farà di tutto per aggravare la sua posizione prendendoli di mira. Marina dal canto suo continuerà a preoccuparsi per suo marito e per la spinosa situazione da affrontare ai cantieri.

Gennaro invece continuerà a gestire i suoi affari grazie al prezioso aiuto di suo fratello. Vinicio, deciso a dimostrare al fratello di essere capace di gestire le aziende di famiglia, si modellerà a suo piacimento. Diventerà molto simile a Gennaro e il suo comportamento diventerà motivo d'orgoglio per il maggiore dei Gagliotti. Jimmy, profondamente deluso dal comportamento del suo migliore amico deciderà di tagliare definitivamente i ponti con lui, mettendo fine alla loro amicizia.

Le difficoltà di Eduardo

Eduardo riuscirà a ottenere un colloquio di lavoro grazie a Rosa, ma qualcuno continuerà a tramare alle sue spalle. Infatti, l'uomo inizierà a realizzare che è davvero difficile ricominciare una vita normale dopo tutto quello che è successo.

Anche Rosa riceverà una brutta delusione. Le cose tra Rossella e Nunzio, invece, andranno sempre meglio. Tra i due la sintonia sarà ben visibile anche agli altri, mentre per Riccardo le cose non saranno semplici da affrontare. Il dottor Crovi sembrerà non avere altro che il lavoro.

Manu e Mica, decise a mandare avanti il loro programma in radio, proporranno a Elena di andare in onda nonostante l'assenza di Michele, ma rischieranno di fare un gran pasticcio. Renato, invece, cercherà di spiegare a Raffaele tutti i benefici che si possono trarre dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Alla fine, riuscirà a convincerlo che anche per lui possono esserci dei benefici derivanti dall'utilizzo dell'assistente digitale.

Ipotesi su Guido e Mariella

Dopo il doloroso tradimento di Guido, le cose tra lui e Mariella sembreranno tornare piano piano al loro posto. Grazie alla partenza di Silvia e Michele, il comandante avrà modo di ritornare a Palazzo Palladini e di riavvicinarsi alla sua ex. Molto probabilmente sarà proprio questo trasferimento a decretare l'inizio di una nuova storia amorosa tra gli ex coniugi. Grazie a un invito a cena, tra i due si riaccenderà la passione di un tempo. Non è ancora chiaro se Mariella riaprirà subito le porte di casa sua per accogliere nuovamente il suo ex marito, ma è certo che questa storia non è finita e che ben presto la famiglia Del Bue si ricomporrà come un tempo.