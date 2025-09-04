Giovedì 4 settembre è una data importante per i fan di Uomini e donne, in particolare per chi segue la trasmissione da tanto tempo e ricorda cos'è successo nel 2015 questo stesso giorno. Come hanno sottolineato molti utenti social in queste ore, oggi ricade il decennale della messa in onda di una delle puntate del dating-show che sono entrate nella storia, quella in cui Gemma Galgani ha lasciato Giorgio Manetti a sorpresa pur essendone innamorata. Da quel momento in poi, i telespettatori considerano questa giornata cruciale per il programma e per questo motivo la festeggiano.

I ricordi del pubblico più affezionato

Chi guarda Uomini e donne da tempo saprà sicuramente cos'è accaduto il 4 settembre di dieci anni fa, anche perché questa data è considerata fondamentale per le dinamiche della versione Over del programma.

Nel 2015, infatti, è stata trasmessa la puntata in cui Gemma ha messo fine alla sua relazione con Giorgio senza alcun preavviso, una decisione che ha preso perché non si sentiva corrisposta al cento per cento.

Oggi ricorre il decennale da quell'orribile #4settembre. 10 anni fa Gems cambiava il corso della storia, cambiava le nostre vite. Auguri a tutti e buon 4 settembre. #UominiEDonne pic.twitter.com/oCiNGNhWVP — TINA (Stan Account-Le gif di Tina) 🎀 (@Cipollari_Fan) September 4, 2025

La rottura tra Galgani e Manetti ha segnato un crocevia importante per il dating-show di Canale 5, anche perché da quel momento la dama ha fatto fatica a provare sentimenti così forti come quelli che ha avuto per il cavaliere toscano.

La storica protagonista del trono Over si è anche pentita di questa scelta, ha tentato più volte di riconquistare l'ex con sorprese e lettere, ma lui non le ha mai dato un'altra possibilità.

I commenti degli utenti su X

In queste ore sui social sono stati postati molti pensieri su quello che è stato ribattezzato "l'orribile 4 settembre", in particolare da chi ricorda benissimo cos'è successo quel giorno negli studi di Uomini e donne.

"Buon 4 settembre a chi festeggia", "Che cosa mi state ricordando", "Sempre grazie a Gemma e a Giorgio, è stato indimenticabile", "Dieci anni fa Gemma lasciava Giorgio e cambiava le nostre vite, auguri a tutti", "Il 4 settembre è storia", "Che momenti", "Il 4 settembre Gems (soprannome che le aveva dato Manetti) tornò ad essere Gemma, bellissimo", si legge su X.

Il nuovo interesse di Gemma

Nel 2015 Gemma era già protagonista indiscussa di Uomini e donne, e a distanza di dieci anni le cose non sono cambiate.

Poco più di una settimana fa sono cominciate le registrazioni dell'edizione 2025/26 del dating-show, e Galgani è subito finita al centro dell'attenzione per le sue nuove conoscenze.

Tra l'1 e il 2 settembre, in particolare, la dama si è sbilanciata molto nei confronti di un cavaliere con il quale è uscita a cena un paio di volte: il signore che sta facendo battere il cuore a Gemma in questo periodo, si chiama Mario ed è il padre dell'ex dama Claudia Lenti.