Martedì 30 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la seconda e ultima di questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, svelano che Isabella July ha discusso in maniera molto accesa con Christian e alla fine gli ha dato due schiaffi che potrebbero essere tagliati in fase in montaggio. Il corteggiatore Jakub, invece, è finito sotto accusa perché in pochi credono al suo interesse per Cristiana Anania.

Una nuova lite per Isabella

Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti, e il 30 settembre ce n'è stata un'altra molto movimentata.

Gli spoiler che stanno circolando sul web in queste ore, infatti, svelano che Isabella è stata chiamata al centro dello studio assieme a Mario, Cinzia e Christian: la dama ha frequentato quest'ultimo per un periodo, ma le cose tra loro sono precipitate e in questa puntata lei gli ha dato due schiaffi mentre litigavano.

Questo gesto della protagonista del trono Over, però, potrebbe essere censurato in fase di montaggio, quindi i telespettatori potrebbero non vederlo mai.

Cristiana, invece, è andata sotto casa di Federico e l'ha convinto a tornare, ma in studio si è parlato soprattutto di Jakub e del fatto che in pochi credono che è davvero interessato alla tronista.

Rotture e lacrime tra gli Over del cast

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni, e che il pubblico potrà vedere tra qualche settimana, diverse dame del parterre non hanno trattenuto le lacrime in studio.

Rosanna ha pianto quando ha scoperto che Federico le ha preferito Agnese (per un periodo lui è uscito con entrambe), ma anche quest'ultima ha avuto la stessa reazione quando il cavaliere ha scelto di approfondire la conoscenza solo con Francesca.

Anche Gemma si è sfogata con la voce rotta e le lacrime agli occhi quando Mario ha definito il loro rapporto solo un'amicizia: la protagonista del trono Over ha insistito per un po' di tempo prima di rassegnarsi al fatto che l'uomo non corrisponde il suo interesse.

Le emozioni dei tronisti

In ogni registrazione di Uomini e donne si parla sia delle conoscenze tra le dame e i cavalieri del parterre, che di quelle tra i tronisti e i loro corteggiatori.

Anche se ha iniziato da poco più di un mese, Flavio ha già mostrato interesse nei confronti di alcune ragazze: Martina, Denise e Nicole sono le giovani che hanno colpito di più Ubirti sia fisicamente che caratterialmente.

Cristiana non ha mai nascosto l'attrazione che prova per Jakub, ma il fatto che non fida di lui sta un po' complicando la loro frequentazione.

Sara, invece, ha appena cominciato il suo percorso ed è presto per capire se le piace già qualcuno oppure se si sta ancora guardando intorno.