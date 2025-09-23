Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi è tornata sul piccolo schermo inaugurando la nuova stagione di Uomini e Donne, e il ritorno è stato tutt’altro che sottotono. La puntata d’esordio ha subito acceso l’interesse del pubblico, rivelandosi ricca di momenti coinvolgenti fin dai primi minuti.

A confermare il successo sono arrivati anche i dati d’ascolto: la trasmissione, che ha visto Gemma Galgani protagonista assoluta, ha registrato nella prima parte 2 milioni e 499 mila spettatori con uno share del 25,9%, mentre nella seconda parte ha mantenuto numeri importanti, con 2 milioni e 226 mila spettatori e uno share del 25,1%.

Caterina Balivo in difficoltà con la versione breve de La volta buona

Riguardo alla concorrenza, su Rai 1, ieri pomeriggio è andata in onda una versione ridotta de La volta buona, condotta da Caterina Balivo, che si è concentrata sull’emergenza maltempo a Milano. La trasmissione si è fermata al 12,70% di share, con 1 milione e 355 mila spettatori.

Anche Il paradiso delle signore, iniziato oltre mezz’ora prima, non ha brillato: 1.158.000 spettatori e share del 12,80%.

Gianluigi Nuzzi batte Eleonora Daniele nel pomeriggio

Buoni risultati anche per la trasmissione Dentro la notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Senza la concorrenza diretta de La vita in diretta di Alberto Matano, la trasmissione nella prima parte ha raggiunto 1,559 milioni di spettatori con uno share del 20,40%, mentre nella seconda parte gli ascolti sono saliti a 1.712.000 con uno share del 19,80%.

Anche la sezione finale, dedicata ai saluti, ha mantenuto buoni numeri: 1.545.000 spettatori e share del 16%.

Eleonora Daniele, con lo speciale Tutti a scuola, non è riuscita a raggiungere i risultati abituali di Rai 1. L’evento ha raccolto appena 818 mila spettatori nella prima parte (10,60% di share), salendo a 1.224.000 nella seconda parte, con uno share del 13,10%.

Riassunto prima puntata Uomini e Donne: due corteggiatori per Gemma, presentazione nuovi tronisti

La prima puntata di Uomini e Donne ha visto l'arrivo in studio di due pretendenti per la dama torinese Gemma Galgani. Inoltre sono stati presentati i due nuovi tronisti di questa stagione. Si tratta di Flavio, ex tentatore di Temptation Island e Cristiana, siciliana doc .

I due hanno già accolto i primi corteggiatori e corteggiatrici.

Intanto, secondo quanto trapelato, le prossime puntate vedranno il ritorno in studio di una dama storica del parterre: Barbara De Santi.