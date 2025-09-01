L'1 e il 2 settembre si registreranno due nuove puntate di Uomini e donne, e i fan speravano di ricevere qualche buona notizia sul futuro di Nadia Di Diodato nel programma. A poche ore dall'inizio delle riprese di questo lunedì, però, l'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri ha pubblicato una foto su Instagram che ha diminuito ancora di più le speranze di chi vorrebbe vederla sul trono: la giovane, infatti, si è svegliata molto tardi e questo escluderebbe la sua partecipazione alla registrazione odierna.

Le mosse social di Nadia

Per mesi si è vociferato del possibile ritorno di Nadia a Uomini e donne, in particolare dell'eventualità che Maria De Filippi le chiedesse di accomodarsi sul trono dopo l'esperienza da corteggiatrice di Gianmarco.

La scorsa settimana, quando sono cominciate le registrazioni della nuova edizione del programma, la giovane ha sorpreso tutti postando una foto che la localizzava in piscina: le anticipazioni del 26 e del 27 agosto, infatti, hanno confermato che la 24enne non era in studio.

Oggi, 1° settembre, un'altra mossa social di Di Diodato ha attirato l'attenzione dei fan: a pochissime ore dall'inizio di nuove riprese, la ragazza ha pubblicato una storia su Instagram per dare il buongiorno ai follower. Mentre dietro le quinte erano in corso i preparativi per un nuovo appuntamento, Nadia era a casa e stava facendo colazione.

Chi sono i tronisti della nuova edizione

Unendo tutti questi indizi che arrivano dai social, si può dedurre che per ora Nadia è fuori dal cast della nuova edizione di Uomini e donne.

I fan che speravano di vedere Di Diodato alle prese con i corteggiatori e con gli opinionisti, dunque, dovranno rassegnarsi al fatto che, almeno per il momento, Maria De Filippi ha deciso di puntare su altre persone.

La scorsa settimana sono stati presentati Flavio e Cristiana, ma sono in tanti a pensare che il numero di tronisti aumenterà a breve.

Nessun contatto con Gianmarco dopo la scelta

Sono passati circa quattro mesi da quando è stata registrata la scelta di Gianmarco, ma tra i fan di Uomini e donne c'è ancora chi è convinto che il tronista avrebbe sbagliato a preferire Cristina a Nadia.

Durante tutta l'estate, infatti, sul web si è vociferato spesso di una possibile crisi in corso tra Steri e Ferrara, e a volte sono stati loro stessi ad alimentare queste chiacchiere sparendo dai social o ignorandosi per settimane intere.

Al momento la relazione tra i due ragazzi sembra altalenante ma non in discussione, mentre si sono interrotti del tutto i rapporti tra il barbiere e la corteggiatrice che non ha scelto dopo una lunga frequentazione davanti alle telecamere di Canale 5.