Lunedì 29 settembre inizierà la seconda settimana di messa in onda dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quanto andrà in onda fino a venerdì 3 ottobre. Dopo aver interrotto la breve conoscenza con il signor Pasquale, Gemma Galgani uscirà in esterna con Mario Lenti e si dichiarerà interessata a lui. Il cavaliere frequenterà anche Magda e questo scatenerà la gelosia della dama torinese.

Nuovo interesse per Gemma in studio

Nei giorni scorsi, i telespettatori hanno assistito alla prima uscita tra Gemma e Pasquale, alla loro presa in giro nei confronti di Tina e alla furiosa reazione di quest'ultima quando è stata chiamata "panzerottina".

Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, però, regaleranno un primo colpo di scena e sarà proprio Gemma a sorprendere tutti.

Da un giorno all'altro, metterà gli occhi su Mario e lo inviterà a ballare, convincendolo ad andare a cena insieme dopo le riprese.

La protagonista del Trono Over si troverà così bene con il cavaliere, che inizierà a parlare di sentimenti e di farfalle nello stomaco dopo un solo appuntamento.

L'uomo, però, cercherà di frenare l'entusiasmo di Gemma, sottolineando che intende conoscere anche altre donne, a partire da Magda.

Le critiche delle corteggiatrici nei confronti di Flavio

Tra lunedì e venerdì prossimo, i fan di Uomini e donne assisteranno anche ai primi ostacoli che incontreranno i nuovi tronisti sia in esterna che in studio.

Le anticipazioni svelano che Flavio dovrà fare i conti con le critiche di alcune sue corteggiatrici, in particolare di quelle che lo definiranno "moscio" e troppo uguale con tutte.

L'ex tentatore non reagirà molto bene a questo attacco, anzi mostrerà l'uscita a chi non ha una buona opinione di lui.

Cristiana, invece, conoscerà un po' meglio Jakub, ma dubiterà del suo interesse soprattutto a causa del suo passato televisivo.

In arrivo due nuove registrazioni

Nel giorno in cui sarà trasmessa la puntata in cui Gemma si dichiarerà a Mario, in studio ci sarà una nuova registrazione.

Le prossime riprese si svolgeranno lunedì 29 e martedì 30 settembre e in queste occasioni ci potrebbero essere interessanti sviluppi nei percorsi dei tronisti e nelle conoscenze tra alcuni Over del cast.

La volta scorsa, ad esempio, tra Federico e Agnese c'è stata una discussione perché lui sarebbe arrivato un po' brillo al loro appuntamento e lei l'avrebbe mandato via, quindi ora i fan sono curiosi di sapere se durante la settimana hanno chiarito oppure no.