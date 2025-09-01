Nel giorno in cui è tornata al lavoro dopo le ferie, Roberta Di Padua ha deciso di condividere con i fan alcune riflessioni sul periodo difficile che sta affrontando. La dama di Uomini e donne, infatti, su Instagram ha accennato alle giornate non belle che ha vissuto, ma non ha voluto svelare se i problemi che ha riguardano la sua sfera professionale, familiare o sentimentale.

La confidenza di Roberta sui social

Cosa sta succedendo a Roberta? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando hanno visto il video che la dama ha postato su Instagram il 1° settembre e che ha registrato insieme al figlio.

"Primo giorno di lavoro andato. Sono state giornate un po' così, non belle. Il periodo è un po' difficile, ma piano piano esce il sole", ha detto Di Padua prima di chiedere al piccolo Alessandro di prepararle un caffè.

La storica protagonista del trono Over non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla situazione delicata che starebbe vivendo, quindi è difficile intuire se si tratta di problemi professionali o personali.

Anche se Roberta ha svelato poco, i suoi sostenitori si stanno preoccupando per lei e vorrebbero sapere qualcosa in più su quello che la sta turbando in questa fase della sua vita.

La storia d'amore con Alessandro

Nella storia di Instagram in cui ha accennato al periodo difficile che sta vivendo, Roberta non ha menzionato il fidanzato Alessandro, ma non è detto che lui c'entra con questa situazione.

La protagonista del trono Over di Uomini e donne, infatti, è rimasta sul vago nella confidenza che ha fatto ai suoi follower, quindi è quasi impossibile capire cosa le è successo in quelle che lei stessa ha definito "giornate non belle".

Durante l'estate, comunque, Di Padua e Vicinanza hanno viaggiato sia da soli che con il figlio di lei, quindi tra loro dovrebbe essere tutto ok.

Un anno e mezzo fuori dal cast

Lo scorso 26 agosto sono iniziate le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne (quelle che saranno trasmesse su Canale 5 dal 22 settembre), quindi è iniziata la seconda edizione senza Roberta e Alessandro nel cast.

La dama e il cavaliere, infatti, hanno lasciato il parterre un anno e mezzo fa circa, e da allora sono tornati in studio solo come ospiti per raccontare come procede la loro storia d'amore.

Di Padua e Vicinanza non hanno partecipato alle prime due registrazioni della nuova stagione (gli unici ospiti sono stati Asmaa e Cristiano), ma non è da escludere che questo potrà accadere in futuro.

Nel parterre Over di quest'anno non figurano anche altri volti storici della trasmissione: Ida, Mario Cusitore, Armando, Giuseppe, Barbara, Riccardo e chi si è fidanzato nella scorsa edizione.