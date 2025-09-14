In questi giorni sul web si parla molto dei tronisti della nuova edizione di Uomini e donne, in particolare di quelli che il pubblico ha già conosciuto quest'estate a Temptation Island. La decisione della redazione di affidare il trono a Flavio Ubirti e Rosario Guglielmi sembra non convincere diversi fan del programma, gli stessi che si sono chiesti perché i due ragazzi siano stati preferiti a Sarah Esposito.

Le decisioni della redazione

L'edizione 2025 di Temptation Island ha influito in maniera importante sul cast della nuova stagione di Uomini e donne, soprattutto su quello del Trono Classico.

Due dei tre ragazzi che cercheranno l'anima gemella nel dating show da qui al prossimo inverno hanno partecipato al reality sulle tentazioni d'amore pochi mesi fa e sono entrati nel cuore del pubblico e della redazione.

Flavio è stato ufficializzato come tronista nel corso della registrazione del 26 agosto: ha già iniziato il suo percorso da qualche settimana, mentre Rosario dovrebbe debuttare a breve sulla poltrona rossa.

Si vocifera che l'ex di Lucia potrebbe sedere sul trono dopo la messa in onda degli speciali di Temptation in prima serata, dopo il 22 settembre, per evitare che i telespettatori facciano confusione.

Le reazioni a caldo degli utenti social

L'anticipazione sull'imminente ingresso di Rosario nel cast di Uomini e donne l'ha diffusa Lorenzo Pugnaloni a pochi giorni da una nuova registrazione (prevista per lunedì 15 settembre).

Tra i fan del dating show, però, c'è chi ha storto il naso leggendo la notizia che il terzo tronista sarà l'ex di Lucia e non Sarah, molto amata sui social dopo l'esperienza a Temptation Island.

lui insieme a quell’altro per quanto carini due moscioni mamma mia le corteggiatrici dovranno fare il miracolo pic.twitter.com/QlQhLIYJuR — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) September 13, 2025

"Lui e Flavio sono mosci, le corteggiatrici dovranno fare un miracolo", "Sarà un flop", "Ma perché c'è gente che fa mesi di provini e poi prendono sempre quelli già conosciuti?", "Io non li avrei messi entrambi sul trono", "Sono anche simili fisicamente, ci addormenteremo", "Perché non Sarah?", "Io spero che Lucia e Sarah faranno altro, magari il Grande Fratello", "Se hanno scelto Rosario, è difficile che ci sarà anche Sarah perché sarebbero tre tronisti da Temptation, un po' troppi", si legge su X.

Il percorso a Temptation Island

Flavio è stato uno dei single più chiacchierati dell'ultima edizione di Temptation Island, quello che ha un po' messo in crisi la relazione tra Denise e Marco. La coppia, però, si è separata per motivi che non hanno nulla a che fare con Flavio.

Rosario, invece, è tornato single un mese dopo la fine delle registrazioni del reality in Calabria, precisamente quando il tentatore Andrea l'ha informato dei tre giorni che avrebbe trascorso con Lucia a sua insaputa.