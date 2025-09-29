Questo lunedì 29 settembre si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha svelato cos'è successo sia tra i protagonisti del trono Over che tra i ragazzi del trono Classico. Le anticipazioni delle riprese, dunque, informano fan e curiosi del fatto che tra Marina e Isabella c'è stata una lite molto accesa, con urla e accuse reciproche. I tronisti Flavio e Cristiana, invece, hanno lasciato lo studio per capire perché alcuni loro corteggiatori vorrebbero autoeliminarsi.

Scintille tra due dame del parterre

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 29 settembre, svelano che in studio c'è stata una lite molto forte tra due dame del parterre.

Mentre Marina era al centro per raccontare del suo appuntamento con Arcangelo (che ha ripreso a frequentare dopo mesi di gelo), Isabella è intervenuta e tra le due è nata una discussione che è durata a lungo. Le protagoniste del trono Over, infatti, hanno urlato e si sono apostrofate con termini poco carini come "pazza".

Gemma e Agnese, invece, hanno pianto perché sono state rifiutate rispettivamente da Mario e da Federico: in particolare Galgani non accetta il "no" del cavaliere con il quale è uscita a cena qualche settimana fa, mentre De Pasquale ha reagito male alla notizia che Mastrostefano vuole frequentare solo Francesca.

Il via vai dei tronisti

Le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios al termine delle riprese del 29 settembre, svelano che Flavio è rimasto spiazzato dalla notizia che Martina e Denise avevano scelto di non partecipare alla registrazione.

Quando ha saputo che le corteggiatrici vorrebbero autoeliminarsi, il tronista di Uomini e donne ha chiesto di poterle raggiungere per un confronto: l'ex tentatore, dunque, è uscito dallo studio mentre la puntata era ancora in corso e per questo non è stata mostrata l'esterna che ha fatto con Nicole durante la settimana.

Anche Cristiana ha raggiunto il backstage per evitare che Federico lasciasse il programma definitivamente.

Nessun ospite in studio

Alla registrazione di Uomini e donne del 29 settembre non ha partecipato nessun ospite. Tra i fan c'è chi si aspettava di sapere qualcosa in più sulla rottura tra Gianmarco e Cristina o sulle voci di crisi che stanno circolando su Martina e Ciro, ma la redazione sembra non voler approfondire questi argomenti, almeno per il momento.

Martedì 30 settembre ci saranno nuove riprese, e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero fare chiarezza su queste tematiche che sono in sospeso da settimane (soprattutto il gelo che sarebbe calato tra De Ioannon e Solimeno otto mesi dopo la scelta) e che sembrano stare a cuore a gran parte del pubblico.