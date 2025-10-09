Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro avrà un confronto con Alonso al quale ammetterà di essere il figlio che aveva avuto dalla storia extraconiugale con Dolores. Il marchese correrà subito da Cruz, la quale confermerà la versione raccontata dal baronetto.

Jana accusa Cruz di aver ucciso Dolores e Tomas

Jana darà piena fiducia a Leocadia, arrivando a pensare che Cruz sia la mandante degli uomini incappucciati che hanno ucciso la madre Dolores e rapito il piccolo Curro quando era un neonato.

La donna sarà sicura che la marchesa abbia assassinato anche il figliastro Tomas, pertanto Jana non esiterà ad accusare Cruz di tali crimini.

Cruz risponderà alla nuora di essersi fatta influenzare dalle menzogne di Leocadia, intenzionata a distruggerla da quando ha messo piede a La Promessa.

Jana si confronterà immediatamente con Curro su quanto successo con la suocera. Il baronetto affronterà Cruz, dicendo di essere pronto a rivelare a tutti di essere il figlio di Dolores e di Alonso.

Alonso scopre che Curro è suo figlio

La marchesa si mostrerà irremovibile e per questo Curro parlerà con Alonso, raccontandogli di aver scoperto di essere suo figlio quando ha appreso che aveva avuto una relazione extraconiugale con Dolores.

Il marchese crederà alle parole di Curro, soprattutto quando gli dirà che Jana in realtà è Mariana, l'altra figlia di Dolores uccisa vent'anni prima da alcuni uomini incappucciati.

Alonso apparirà sconvolto dalla verità raccontata dal ragazzo, poiché credeva che la sua ex amante si fosse uccisa coi figli. Il marchese quindi affronterà Cruz, la quale gli risponderà di aver sempre saputo che Curro era suo figlio e non di Lorenzo ed Eugenia. La donna spiegherà di non avergli mai detto la verità dopo aver scoperto che l'aveva tradita.

Un riepilogo: Angela ha voluto scoprire il segreto di sua madre Leocadia

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio ottobre su Rete 4, Angela ha fatto il suo arrivo alla tenuta.

Leocadia non è apparsa molto contenta che sua figlia abbia rinunciato agli studi di legge in Svizzera per tornare in Spagna, pertanto ha preteso un'immediata spiegazione da parte di Angela, che le ha rivelato di aver deciso di lasciare l'università per vivere insieme a lei. La nuova arrivata intanto ha fatto colpo su tutti, scatenando il malcontento di Leocadia che ha cercato di convincerla a tornare in Svizzera. Ma Angela è apparsa decisa a rimanere alla tenuta dei marchesi per scoprire il segreto di sua madre.