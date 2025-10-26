Domenica 26 ottobre andrà in onda la quinta puntata di Amici ma, essendo registrata, sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che accadrà in studio. Tre allievi abbandoneranno la scuola per volontà dei giudici esterni o dei professori: Frasa e Matilde perderanno la sfida, mentre Tommaso verrà cacciato dalla maestra Celentano. Nella classe entreranno due nuovi talenti: la cantante Angie e la ballerina Paola.

Cambia la formazione dei titolari

Lo speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 26 ottobre, sarà l'ultimo per tre allievi della classe.

Le anticipazioni, infatti, svelano che nel corso della quinta puntata ci sarà una tripla eliminazione: la prima a lasciare il programma sarà Matilde, sconfitta da Paola in una sfida difficile ed emozionante.

La giurata sceglierà di dare una possibilità alla sfidante perché sarebbe più preparata tecnicamente: la giovane, dunque, diventerà un'alunna di Veronica Peparini.

Successivamente anche Frasa perderà il confronto con un talento esterno al cast, e per questo dovrà abbandonare la scuola: la new entry nella categoria canto di chiama Angie ed è già abbastanza popolare sui social.

Angie é la nuova allieva che entra al posto di Frasa, ecco il suo profilo Instagram 👇🏻#Amici25 pic.twitter.com/573wDHuNDR — AMICI NEWS (@amicii_news) October 24, 2025

La ragazza dovrebbe entrare nel team capitanato da Rudy Zerbi perché è stato lui a proporla alla produzione per questa sfida.

I primi commenti sulla cantante Angie

La notizia dell'ingresso di Angie nella scuola di Amici, ha animato la discussione tra i fan che commentano le anticipazioni del talent sui social.

"Lei è già la mia protetta", "Sono felice per lei", "Nel daytime di scoprirà se sarà allieva di Anna Pettinelli o di Rudy Zerbi", "Ma io la conosco e la amo", "Lei la conosciamo già tutti", "Grazie a chi l'ha fatta entrare", "Lei sì, finalmente una brava", si legge su X da quando è venuta fuori l'identità di una delle due new entry nella classe.

L'improvvisa esclusione di Tommaso

A completare il "trio" degli eliminati della quinta puntata di Amici, sarà Tommaso.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web da venerdì scorso (giorno in cui si è registrato lo speciale in onda il 26 ottobre), il ballerino abbandonerà la scuola senza esibirsi e senza avere la possibilità di confrontarsi con un talento esterno.

Sarà la maestra Celentano a mandare via il componente della sua squadra: ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico, la professoressa dirà che non ha visto grandi miglioramenti nel giovane e per questo gli toglierà la maglia da titolare che gli ha dato al debutto.

A fine puntata, inoltre, l'insegnante di danza classica sospenderà Emiliano perché si sarebbe lamentato troppo dei voti che lei ha dato a tutti i ballerini dopo la prima interrogazione della stagione.