Negli ultimi episodi di Tradimento, in onda su Canale 5 il venerdì sera, Guzide Özgüder (Vahide Percin) perdonerà Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). I due coniugi riusciranno a superare la crisi grazie a Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), dopo essere arrivati a un passo dal divorzio.

Kahraman interrompe ogni rapporto con la madre Kadriye, Sezai si rifiuta di divorziare da Guzide

Dopo essere stato lasciato dalla moglie Guzide, Sezai deciderà di smettere di alloggiare nell’albergo di Kahraman e di partire. Quest’ultimo farà visita all’uomo e si accorgerà che entrambi hanno una voglia identica sulla spalla.

Appena capirà di essere figlio di Sezai, Kahraman interromperà ogni rapporto con la madre Kadriye (Yeşim Salkım). Sarà molto arrabbiato con lei, visto che gli ha fatto credere fosse figlio del defunto Tahir Kenan Dicleli. A quel punto, Kahraman se ne andrà via dalla villa della zia Mualla (Nursel Köse), con l'obiettivo di passare più tempo possibile con Sezai.

Ben presto, Kahraman convincerà suo padre a fare pace con Guzide. Durante l’udienza di divorzio, Sezai si rifiuterà di mettere fine al suo matrimonio, alla moglie chiederà scusa per non averla messa subito al corrente della relazione avuta con Kadriye in passato.

Guzide e Sezai tornano a lavorare insieme, Azra vuole vendicarsi di suo zio Tarik

In seguito, Sezai trascorrerà una notte intera fuori dalla casa della moglie Guzide e riuscirà a farsi perdonare.

Dopo aver deciso di dare un’altra possibilità al marito, Guzide gli consentirà di tornare a lavorare con lei nello studio legale per aiutare Azra (Alize Gördüm) a vendicarsi di suo zio Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu), colpevole di aver smesso di supportare i suoi genitori economicamente.

Guzide aveva lasciato Sezai a causa di Kadriye

L'arrivo di Kadriye a Istanbul, per ritrovare il figlio che le è stato strappato alla nascita, ha portato scompiglio tra Sezai e Guzide. Kadriye è l’ex amante di Sezai e la madre di Kahraman.

Guzide è rimasta sconvolta quando ha scoperto della relazione tra Sezai e Kadriye. La reazione di Guzide non si è fatta attendere, visto che ha comunicato ai suoi familiari l'intenzione di chiedere il divorzio a Sezai. Il suo ex marito Tarik ha approfittato dell’occasione per mettere alle strette il rivale, obbligandolo a separarsi al più presto da Guzide. Per costringere Sezai a piegarsi al suo ricatto, Tarik gli ha mostrato il filmato che incastra sua figlia Ipek come assassina di Serra (Irem Tuncer), filmato ottenuto grazie alla nipote Azra.