Il daytime di Amici che è andato in onda il 3 ottobre, ha svelato le scelte degli ultimi allievi che erano rimasti in sospeso: la ballerina Anna ha deciso di farsi seguire da Veronica Peparini, e Maria Rosaria ha optato per Alessandra Celentano. Per Emanuel Lo, dunque, sono arrivati ​​altri due "no" dopo quelli dei giorni precedenti: al momento, il maestro di hip-hop è alla guida di una squadra con un solo alunno, Alessio.

I no dei ragazzi al professore di hip-hop

A due giorni dalla messa in onda della seconda puntata di Amici, sono state completate le squadre del pomeridiano.

Nel corso del daily del 3 ottobre, infatti, i ragazzi ancora in bilico (con due o tre "sì" da parte dei professori al debutto) hanno deciso il loro tutor: Anna ha voluto Veronica Peparini, Maria Rosaria ha scelto la maestra Celentano.

Entrambe le ballerine piacevano a Emanuel Lo, che nel primo speciale le avrebbero voluto nel suo team, ma loro hanno fatto altre scelte dopo aver incontrato tutti i docenti del cast.

Tirando le somme, nessun allievo conteso ha deciso di farsi seguire dall'insegnante di hip-hop e questo significa che, per ora, lui sarà rappresentato soltanto da Alessio .

la NUMEROSISSIMA squadra di emanuel lo🩷 la squadra PIÙ FORTE🩷 pic.twitter.com/JIk1erTX5t — nairi 🍷 (@mvchiavellian) October 3, 2025

Quest'ultimo ha riavuto il banco a qualche mese di distanza dall'infortunio che l'aveva costretto a ritirarsi, ed è stato proprio Emanuel a riaccoglierlo nella scuola e nella squadra nella quale militava anche l'anno scorso.

I commenti dei fan sui social

Ad una settimana dall'inizio di Amici 25, Emanuel Lo ha un solo allievo perché tutti gli altri ballerini che avrebbe voluto seguire hanno preferito Veronica Peparini o Alessandra Celentano.

"La squadra di Emanuel non sarà numerosa, ma è la più forte ", "Ha solo Alessio? Meglio", "Non capisco perché nessuno ha scelto Emanuel", "Gli altri sono andati in squadre già affollate e non è un'ottima strategia ", "Che ingenui a non scegliere la squadra meno numerosa", "Chi ha scelto la maestra Celentano è molto furbo", "Anna avrebbe fatto meglio ad andare con Emanuel", si legge su X dopo la messa in onda del giorno del 3 ottobre.

Cinque titolari a rischio eliminazione

Domenica 5 ottobre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, e i telespettatori assisteranno alle prime gare di canto e di ballo della stagione.

Al termine dello speciale, ben cinque alunni indosseranno la maglia rossa della sfida: i cantanti Michele, Flavia e Frasa, e le ballerine Matilde e Anna.

In studio ci saranno tre ospiti musicali: Gaia, Sarah e Mida, tutti ex allievi del talent di Canale 5 che torneranno per promuovere i loro nuovi progetti discografici e i singoli che sono usciti qualche settimana fa.