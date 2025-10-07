Il daytime di Amici, andato in onda il 7 ottobre, ha informato gli allievi e i telespettatori che domani, mercoledì 8, si svolgeranno tre delle cinque sfide previste per questa settimana. I cantanti Frasa e Flavia e la ballerina Matilde si confronteranno con i loro sfidanti nel pomeridiano e non nello speciale della domenica. La danzatrice è apparsa la più preoccupata, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto la notizia.

La mossa degli autori del talent

Nel corso del daytime di Amici, trasmesso in tv l'8 ottobre, arriveranno i primi verdetti della nuova stagione.

Come ha anticipato la produzione con un video che è stato mostrato nella casetta, la puntata in onda mercoledì sarà dedicata alle sfide di tre titolari che da domenica scorsa sono a rischio.

Frasa, Flavia e Matilde si sottoporranno al giudizio di tre esperti di canto e di ballo durante il pomeridiano, mentre Michele e Anna affronteranno i loro avversari nel corso del terzo speciale di questa edizione (registrato giovedì 9 ottobre).

Una comunicazione inattesa per gli allievi di #Amici25 pic.twitter.com/NUcblB9eQe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2025

I ragazzi non hanno nascosto la loro preoccupazione per quello che accadrà a breve, ma soprattutto la ballerina del team Peparini si è interrogata su quali coreografie avrebbe dovuto ripassare in vista di questa sfida anticipata.

La giovane ha anche pianto quando ha saputo che presto si sarebbe dovuta esibire davanti a un giudice che avrà nelle mani il suo futuro all'interno della scuola.

Il parere degli spettatori

La scelta della produzione di Amici di anticipare alcune sfide nel daytime ha animato la discussione sia tra i ragazzi del cast che tra i telespettatori.

"Matilde piange troppo", "Edizione un po' fiacca, ci sta che facciano queste cose", "Tra due settimane la metà di loro non ci sarà più", "Matilde ha una crisi in ogni puntata, qualcuno le dia un po' di pace", "Matilde e Frasa piangono da quando sono entrati, cacciateli perché non li sopporto più", si legge su X al termine del pomeridiano che è andato in onda il 7 ottobre.

In arrivo i primi verdetti della stagione

L'8 ottobre i fan di Amici scopriranno l'esito delle sfide di Flavia, Frasa e Matilde e se ci sarà la prima eliminazione di questa edizione.

A rischio ci sono una ballerina che è nella squadra di Veronica Peparini e due cantanti che sono nel team capitanato da Anna Pettinelli.

Michele (team Cuccarini) e Anna (alunna di Peparini) si confronteranno con talenti esterni nel corso delle riprese che si svolgeranno giovedì prossimo, ma che i telespettatori potranno vedere domenica 12 a partire dalle ore 14 circa.