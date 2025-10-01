La nuova edizione di Amici sta entrando nel vivo: il 1° ottobre, infatti, gli allievi della categoria canto hanno scoperto i voti che gli hanno dato i professori durante la prima puntata, e non tutti sono stati teneri. Michelle è risultata ultima nella classifica delle preferenze dei docenti, e il motivo sono le gravi insufficienze che ha ricevuto da parte di Rudy Zerbi (le ha dato 2) e Anna Pettinelli (3). La titolare non ha trattenuto le lacrime quando ha saputo che due insegnanti su tre pensano che non meriterebbe di studiare nella scuola.

I primi giudizi dei docenti

Non è passata neanche una settimana da quando i professori hanno scelto i nuovi allievi di Amici, ovvero i titolari che li rappresenteranno al pomeridiano e al serale.

Il daytime che è andato in onda il 1° ottobre, è stato interamente dedicato ai voti che gli insegnanti hanno dato ai cantanti durante il primo speciale, una serie di valutazioni che hanno generato una classifica molto chiacchierata.

Le insufficienze più gravi le hanno avute Opi (4 da Rudy e 5 da Lorella) e Michelle (2 da Zerbi e 3 da Pettinelli), i peggiori della puntata d'esordio secondo i docenti.

Se il rapper ha preso questa bocciatura come uno stimolo per fare meglio, la ragazza ci è rimasta molto male e non ha trattenuto le lacrime quando ha ragionato sul fatto che due professori su tre non la ritengono all'altezza del programma.

La classifica con la media dei voti

Dopo aver mostrato ai ragazzi i voti che hanno ricevuto da ogni insegnante durante la prima puntata, Maria De Filippi ha letto la classifica generata dalla media di queste valutazioni.

Michelle è stata fanalino di coda con 4,16, mentre Opi si è piazzato al penultimo posto con 5,5.

Tutti gli altri cantanti hanno esordito nella scuola di Amici con una sufficienza: sesto posto per Flavia (6,16), quinto per Gard e Frasa a pari merito (6,66), quarto per Penelope (6,83).

Sul podio ideale dei tre docenti di canto, dunque, per il momento ci sono: terza Penelope (7,16), secondi Plasma e Riccardo (7,33) e primo Michele (8,33).

Questa è la classifica delle esibizioni della prima puntata stilata dai prof di canto #Amici25 pic.twitter.com/dlg7rBGYqD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 1, 2025

In arrivo la seconda registrazione

Giovedì 2 ottobre si registrerà la seconda puntata di Amici 25, e le anticipazioni sveleranno i nomi dei primi allievi che andranno in sfida in questa nuova edizione.

Dopo aver partecipato alle consuete gare di canto e i ballo, i titolari con i voti più bassi finiranno a rischio eliminazione e la settimana successiva dovranno convincere uno o più giudici esterni a riconfermarli nella classe.

In questo nuovo speciale non dovrebbero mancare le verifiche dei compiti che i docenti hanno assegnato nei giorni scorsi ad alcuni alunni che volevano mettere alla prova.