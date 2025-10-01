Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Ender Çelebi concederà il divorzio ad Alihan Tasdemir.

Yildiz Yilmaz, invece, metterà in cattiva luce l’ex marito Kemal Karaca: con l’intento di allontanarlo definitivamente dalla sua vita.

Ender ricatta Zerrin

Alihan scoprirà che in realtà la defunta madre Fusun aveva tradito il marito con Tuncer, l’ex socio di Halit. A quel punto, farà di tutto per divorziare da Ender, ma lei si opporrà. Successivamente, Ender ingannerà Alihan: approfitterà di una sua sbronza per fargli credere che hanno consumato il loro matrimonio, mostrandogli delle foto compromettenti fatte con il suo cellulare.

Yildiz entrerà in possesso degli scatti e metterà subito al corrente sua sorella Zeynep. Stanca del dolore che le dà Alihan, chiederà a Dundar di sposarla.

Ender, invece, ricatterà Zerrin, dicendole di essere disposta a separarsi da suo fratello Alihan, solo se le venderà le azioni della società di Halit. Quando Zerrin asseconderà la sua richiesta, Ender firmerà le carte del divorzio.

Kemal continua a corteggiare l’ex moglie, Ender fa fallire il piano di Yildiz

Kemal continuerà a corteggiare Yildiz, anche dopo aver sposato Zehra. Approfitterà del trasferimento momentaneo da Halit per riconquistarla. Quest’ultima, per non essere lasciata da Halit, chiederà aiuto a Emir per liberarsi di Kemal. Yildiz si presenterà nell’azienda in cui lavora Zeynep e chiederà a Caner di farle fare una telefonata, con la scusa di aver dimenticato il suo cellulare a casa.

La ragazza inviterà Kemal a presentarsi in un albergo il pomeriggio seguente per tendergli una trappola.

Appena saprà dell’appuntamento di Kemal e Yildiz, grazie a suo fratello Caner, Ender avviserà Halit e Zehra. A quel punto, Yildiz bacerà Kemal in una camera dell’albergo e gli farà credere di voler mettere fine al suo matrimonio con Halit. Dopo essersi allontanata con una scusa, Yildiz, con la complicità di Emir, farà entrare una ragazza nella stanza di Kemal, proprio quando alla porta busserà Halit e per far credere a Zehra di essere stata tradita dal marito. Tuttavia, grazie alle telecamere di sorveglianza, Ender farà fallire il piano di Yildiz, rivelando a Halit che sua moglie potrebbe aver teso un tranello a Kemal, poiché si trovava nell’albergo.

Riepilogo sulle nozze segrete di Alihan ed Ender

Ender ha proposto ad Alihan di sposarla per vendicarsi dell’ex marito Halit, colpevole di essere rimasto al fianco di Yildiz. L’obiettivo di Alihan, invece, è stato quello di farla pagare a Halit, con la convinzione che sia stato l’amante di sua madre. Ben presto, l’imprenditore si è pentito di essere diventato il marito di Ender.