Ai fan di Amici non sfugge nulla, e la conferma di ciò arriva da alcuni tweet in cui si parla dell'attività social di Penelope in orari insoliti. Come hanno fatto notare gli utenti di X, la cantante della squadra di Rudy Zerbi ha commentato gli ultimi post di Matilde e Tommaso di giorno, mentre i titolari potrebbero usare il cellulare solamente la sera dopo la fine delle lezioni. Sul web, dunque, c'è chi si chiede se la ragazza è ancora nel cast del talent oppure no.

I movimenti social che non passano inosservati

Domenica scorsa la classe di Amici è cambiata: tre allievi sono stati eliminati, ci sono stati due nuovi ingressi e ben quattro titolari sono andati in sfida.

Tra i talenti a rischio questa settimana c'è anche Penelope, che nell'ultimo periodo ha ricevuto critiche sia dal suo insegnante che dalle vocal coach della scuola.

I fan del programma, inoltre, non si sono lasciati sfuggire alcuni movimenti social che la giovane ha fatto in orari un po' strani: chi segue il format di Canale 5, saprà che i ragazzi che vivono nella casetta possono usare il cellulare solamente la sera (quindi dopo la fine delle lezioni) e per un tempo limitato.

La cantante del team Zerbi, invece, di recente ha commentato i post Instagram di Matilde e di Tommaso di giorno, quindi quando chi studia nella scuola non avrebbe la possibilità di andare sui social.

addio penelope ti abbiamo voluto bene (più o meno) #amici25 pic.twitter.com/dk4JEOm2y9 — ang || how did i get here? 🇵🇸 (@ang_elsfly) October 27, 2025

Le teorie degli spettatori

La recente attività social di Penelope ha animato la discussione tra i fan di Amici, soprattutto tra chi teme che potrebbe non essere più tra i titolari della scuola.

"Addio Penelope, ti abbiamo voluto bene", "Perché lei è l'unica ad aver commentato?", "Come mai lei ha commentato il post di Matilde sei minuti fa se il telefono glielo danno la sera?", "Hanno cacciato anche lei?", "Io non capisco, ma ormai questo programma non mi sorprende più", "Lo sapevo che la mandavano via", "In teoria i ragazzi non possono fare spoiler da contratto", "Dopo questo mi sento di dire che Penelope è game over", "Praticamente stanno rivoluzionando la classe", si legge su X in queste ore.

Il giudizio delle vocal coach

Nei giorni scorsi Penelope è stata indicata come l'allieva meno attenta a lezione e anche quella che sarebbe migliorata di meno dall'inizio dell'anno scolastico: a dare questo giudizio sono state le vocal coach su richiesta di Rudy Zerbi.

L'insegnante è rimasto spiazzato da questa notizia, l'ha rimproverata davanti a tutti e le ha consigliato di cambiare atteggiamento se vuole continuare l'avventura; secondo alcuni fan, quello che è successo prima della quinta puntata, e partire dalle critiche dai parte dei professionisti, potrebbe essere un indizio sul futuro della cantante nel talent.