Lunedì 13 ottobre è andato in onda un nuovo daytime di Amici, e molto del tempo a disposizione è stato dedicato alla sfuriata di Opi dopo le critiche che ha ricevuto dai professori Zerbi e Cuccarini. Dopo che Anna Pettinelli ha cercato di dimostrare ai colleghi che avrebbero valutato in modo sbagliato la performance del suo allievo, Rudy si è collegato con la casetta e ha anticipato che presto chiederà l'eliminazione di Opi e di Frasa, secondo lui non abbastanza bravi per poter studiare nella scuola.

Le critiche dell'insegnante agli alunni di Anna Pettinelli

Subito dopo aver partecipato alla terza puntata di Amici, Opi è stato convocato in sala da Anna Pettinelli per un confronto.

"Ti dico subito che hai ragione tu, loro (Zerbi e Cuccarini) non hanno capito che la tua voce è graffiata in modo naturale e ora glielo dimostreremo", ha affermato l'insegnante prima di invitare il giovane a seguirla in studio.

Il titolare ha interpretato un suo inedito, ma sia Rudy che Lorella sono rimasti della loro idea: secondo i due professori, il ragazzo sforzerebbe troppo le corde vocali e le sue performance ne risentirebbero.

Una volta tornato in casetta, il cantante si è lamentato delle critiche che ha ricevuto, ma non ha battuto ciglio di fronte ad una proposta che Zerbi farà presto alla produzione.

La comunicazione in collegamento con la casetta

La puntata di Amici che è andata in onda il 13 ottobre, è proseguita con una comunicazione che Zerbi ha fatto ai ragazzi collegandosi con la casetta dove vivono.

"Per me Opi e Frasa hanno zero qualità, non hanno gli elementi per stare nella scuola. Voglio che sappiate che, appena sarà possibile, chiederò la vostra eliminazione", ha detto il professore senza girarci troppo intorno.

Gli allievi di Anna Pettinelli hanno cercato di controbattere spiegando che avrebbero avuto poco tempo per dimostrare cosa sanno fare e quanto possono crescere, ma il docente non si è smosso dalla propria posizione.

"Io penso che tu non sei nemmeno vicino al livello che ci dovrebbe essere nella scuola di Amici, te lo dico sinceramente.

Puoi farmi ascoltare quello che vuoi, ma questa è la mia idea", ha concluso Rudy.

Poco dopo il prof Zerbi si collega in casetta… #Amici25 pic.twitter.com/gl6sOV9sFq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2025

Mezza squadra di Anna Pettinelli a rischio

La proposta che Rudy Zerbi farà alla produzione di Amici, metterà a rischio la maggior parte dei componenti della squadra capitanata da Anna Pettinelli.

Opi è già in sfida (in quanto ultimo classificato nella gara di canto della terza puntata), quindi potrebbe uscire già nei prossimi giorni, mentre Frasa è di nuovo in bilico ad una settimana di distanza dalla vittoria contro un talento esterno.

L'unico alunno di questo team che per ora è "al sicuro", è Gard.