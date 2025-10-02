Domenica 5 ottobre andrà in onda lo speciale di Amici, registrato giovedì 2 ottobre e già anticipato da SuperGuida Tv. Le prime gare della nuova edizione sono state giudicate da Kledi e Garrison per il ballo e da Paola Turci e Ilary Blasi per il canto. Emiliano e Valentina si sono distinti come migliori della puntata. Tre ex allievi sono tornati per presentare i loro nuovi singoli: Sarah e Mida con Semplicemente, Gaia con Nuda.

Le classifiche dei giurati esterni

Si sono concluse le riprese della seconda puntata di Amici 25 e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio.

I 18 titolari hanno partecipato alle prime gare della stagione e cinque di loro sono finiti in sfida.

Garrison e Kledi hanno osservato e valutato le performance dei ballerini: il migliore è stato Emiliano (primo in classifica), mentre in fondo alla classifica è finita Matilde.

Quest'anno a rischiare l'eliminazione sono anche il penultimo e il terzultimo in classifica, e tocca ai ragazzi scegliere chi mandare in sfida attraverso una votazione anonima.

🔴 Quest’anno, anche chi è al penultimo e al terzultimo posto rischia la sfida, a scegliere chi mandare sono tutti gli allievi, in segreto 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) October 2, 2025

Nel ballo, Maria Rosaria ha avuto la meglio su Anna, quindi quest'ultima ha dovuto indossare la maglia rossa.

I cantanti, invece, sono stati giudicati da Paola Turci e da Ilary Blasi: Valentina ha ricevuto i voti più alti, mentre Frasa non ha convinto.

Visto che gli alunni non riuscivano a decidere chi mandare in sfida tra Michele e Flavia, alla fine sono andati entrambi in sfida.

Tre ex allievi tornano in studio

Alla registrazione di Amici del 2 ottobre hanno partecipato tre ex allievi molto amati dal pubblico.

Gli ospiti della seconda puntata della nuova edizione del talent sono stati: Gaia (che ha presentato il singolo Nuda) e il duo Sarah e Mida, che hanno cantato il brano Semplicemente.

Durante la gara di ballo, alcuni allievi si sono esibiti insieme ai professionisti: Alessia ha accompagnato Alex, Mattia Zenzola ha eseguito un passo a due con Maria Rosaria, e Chiara ha danzato con Tommaso.

Cinque titolari a rischio eliminazione

Quest'edizione di Amici è iniziata con una novità: è un po' cambiato il meccanismo che porta alla scelta dei ragazzi che vanno in sfida dopo le consuete gare di canto e di ballo.

Se in passato a rischiare l'eliminazione erano solo gli ultimi in classifica (uno per ogni categoria rappresentata nella scuola), quest'anno il numero delle maglie rosse da consegnare ogni settimana è salito da due a quattro.

In tutte le puntate molti titolari dovranno riconfermarsi battendo gli avversari che la produzione gli metterà contro per rendere lo spettacolo ancora più avvincente.