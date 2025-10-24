Si è conclusa la registrazione del quinto speciale di Amici e SuperGuida Tv ha pubblicato le anticipazioni di quello che il pubblico vedrà in tv domenica 26 ottobre. In questa puntata ci sono state tre eliminazioni: Frasa e Matilde hanno perso la sfida, Tommaso è stato mandato via da Alessandra Celentano. Dopo le gare, invece, a rischio sono finiti Plasma, Penelope, Pierpaolo e Anna. Emma Marrone e TrigNO sono tornati per presentare i loro brani inediti. I ballerini professionisti hanno omaggiato Angelina Mango con una coreografia sulle note di alcune canzoni contenute nel nuovo album uscito a sorpresa di recente.

I titolari in maglia rossa

Le gare di canto e di ballo della quinta puntata di Amici sono state giudicate rispettivamente da Emma Marrone e da Rossella Brescia.

Quando sono state svelate le classifiche generate dai voti dati dalle due giurate, sono anche emersi i nomi degli allievi che la prossima settimana dovranno affrontare una sfida: Penelope e Plasma (lui si è proposto perché non era soddisfatto della sua esibizione e pensava di meritare la maglia rossa) per il canto, Pierpaolo e Anna per il ballo.

Gli ospiti dello speciale in onda il 26 ottobre sono stati Emma, con il brano Brutta storia e TrigNO, che ha cantato per la prima volta dal vivo l'inedito Ragazzina.

Un omaggio per Angelina Mango

Nel corso delle riprese di Amici del 24 ottobre, i ballerini professionisti hanno eseguito una coreografia sulle note di alcune delle canzoni del nuovo album di Angelina Mango.

La produzione ha deciso di fare un omaggio all'ex allieva che da pochi giorni è tornata con nuova musica dopo quasi un anno di stop. L'artista non era in studio.

Cambiamenti nella classe

Dopo più di un mese è cambiata la classe di Amici 25: le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 24 ottobre svelano che tre allievi sono stati eliminati per volere di giudici o del loro insegnante di riferimento.

Frasa è stato il primo a confrontarsi con un talento esterno (scelto da Rudy Zerbi durante la settimana) e ha perso: il titolare del team Pettinelli ha lasciato il posto ad Angie.

Successivamente, Alessandra Celentano ha chiesto di poter parlare con Tommaso e, senza girarci troppo intorno, gli ha detto che è troppo indietro rispetto agli altri e poi lo ha mandato a casa.

La ballerina Matilde, invece, si è sfidata con Paola ed è stata battuta: anche l'alunna seguita da Veronica Peparini ha abbandonato la scuola.