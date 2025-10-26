Cambio di programmazione in casa Mediaset da lunedì 27 ottobre, con alcune variazioni che riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano.

L’appuntamento con Beautiful non sarà più trasmesso dopo la striscia del Grande Fratello, come accaduto nelle ultime settimane di messa in onda.

Beautiful tornerà invece a trainare la serie turca Forbidden Fruit, facendo così slittare la striscia del reality show condotto da Simona Ventura.

Beautiful slitta, anticipa il Grande Fratello: cambio programmazione Mediaset dal 27 ottobre

Il palinsesto di Canale 5, a partire da lunedì 27 ottobre, prevede il ritorno del daytime del Grande Fratello subito dopo l'edizione delle 13 del Tg5.

L'appuntamento con la striscia quotidiana per raccontare le vicende dei concorrenti reclusi all'interno della casa più spiata d'Italia sarà in onda dalle 13:40 alle 13:55, facendo slittare la partenza di Beautiful.

La soap americana sarà in onda dalle 13:55 alle 14:15.

Forbidden Fruit ritorna in onda dopo Beautiful in daytime

Di conseguenza, Forbidden Fruit ritornerà in onda al termine di Beautiful e non più del Grande Fratello, che in queste settimane ha registrato dei risultati Auditel in forte calo rispetto a quelli delle soap.

L'appuntamento con la soap turca proseguirà come sempre fino alle 14:45, quando poi la linea passerà a Maria De Filippi per le nuove puntate di Uomini e donne, mentre alle 16 ci saranno gli episodi inediti de La forza di una donna e alle 16:25 spazio al daytime di Amici 25 e all'appuntamento con il talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ascolti disastrosi per il nuovo Grande Fratello con Simona Ventura su Canale 5

Dal punto di vista Auditel, il daytime del Grande Fratello trasmesso su Canale 5 non sta registrando ascolti dignitosi.

Messo a cuscinetto tra entrambe seguite da una media di oltre 2,1 milioni di spettatori, il reality show condotto da Simona Ventura si è fermato sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori pari a uno share che non raggiunge il 15%.

Numeri che hanno comportato questa prima variazione nel palinsesto autunnale di Canale 5 anche se, malgrado gli ascolti flop registrati dal GF anche nella fascia serale, si valuterebbe la possibilità di una doppia puntata serale.

A partire da novembre, il reality show sarà trasmesso non solo di lunedì sera ma anche di giovedì sera, pronto a sfidare le varie fiction previste in prime time sulla rete ammiraglia.