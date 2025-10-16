Cambio programmazione tv su Canale 5 nel daytime di sabato 18 ottobre 2025. Il palinsesto del pomeriggio subirà delle modifiche legate alla messa in onda delle soap che tutti i giorni appassionano e tengono compagnia a milioni di spettatori.

L'appuntamento con La forza di una donna subirà un accorciamento rispetto a ciò che era stato annunciato inizialmente: come riportato dall'aggiornamento della Guida Tv ufficiale Mediaset, la nuova puntata speciale andrà in onda nuovamente dalle 14.40 in poi.

Beautiful, invece, potrà contare sulla messa in onda di una puntata più lunga che andrà in onda dalle 13:45 in poi.

La forza di una donna accorcia in daytime: cambio programmazione tv sabato 18 ottobre

Il daytime pomeridiano di sabato 18 ottobre prevede dei cambiamenti rispetto a quanto era stato annunciato nei giorni scorsi dalla Guida tv Mediaset, la quale dava la messa in onda de La forza di una donna a partire dalle 14:20 circa.

Alla fine, invece, la nuova puntata extra-large della serie turca, incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, andrà in onda a partire dalle 14:40 circa così come è già accaduto nelle scorse settimane di programmazione su Canale 5.

L'appuntamento pomeridiano con la serie turca terrà compagnia al suo affezionato pubblico fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà alla prima puntata settimanale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Beautiful dura di più nel daytime pomeridiano del 18 ottobre

Il cambio programmazione del prossimo sabato pomeriggio interesserà anche l'appuntamento con Beautiful che andrà in onda con una durata maggiore rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il nuovo appuntamento con la soap a stelle e strisce sarà trasmesso dalle 13:45 alle 14:35 circa: in questo modo gli spettatori e appassionati potranno godere della possibilità di assistere a una puntata decisamente più lunga dopo che, nel daytime feriale, gli episodi sono stati notevolmente accorciati per lasciare spazio al daytime del Grande Fratello.

Crollano gli ascolti di Beautiful nel daytime feriale di Canale 5

La riduzione della durata di Beautiful ha comportato anche un sostanziale calo di spettatori per la soap opera americana rispetto al passato.

Attualmente, infatti, la media Auditel si è assestata sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 15 e il 16%, con picchi negativi che hanno toccato anche il 14%.

Numeri distanti da quelli registrati dalla soap in passato, quando arrivava a superare quotidianamente la soglia dei 2,3 milioni di appassionati, riuscendo a raggiungere anche la soglia del 19-20% di share nel pomeriggio di Canale 5.