L'appuntamento con La forza di una donna continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni sull'atteso finale di sempre, rivelano che per Bahar arriverà il momento di affrontare un'altra dura batosta.

Dopo aver ritrovato un po' di serenità al fianco di Sarp, la protagonista femminile della serie turca dovrà fare i conti con la morte del padre dei suoi figli.

Questa volta, però, non si tratterà di uno scherzo: Sarp verrà ritrovato assassinato nel letto di ospedale dove si trovava ricoverato.

Il triste destino di Sarp: come finisce La forza di una donna su Canale 5

Il finale di sempre della soap La forza di una donna vedrà Bahar alle prese con il ritrovato rapporto con suo marito Sarp.

I due, dopo essere stati coinvolti in un drammatico incidente, decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

L'intenzione sarà quella di lasciarsi alle spalle il passato e provare a voltare pagina, per il bene anche dei loro due bambini che da tempo ormai sognavano questo ritorno tra i genitori.

Bahar e Sarp appariranno per la prima volta sereni e felici, pronti a ripartire da zero: un sogno che verrà ben presto spazzato via dalla perfidia e dalla crudeltà di Sirin, che non sarà affatto intenzionata a lasciarli sereni.

Sarp trovato senza vita nel suo letto di ospedale

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che sarà proprio Sirin che, dopo essersi intrufolata nella camera di ospedale in cui si trovava Sarp, riuscirà a manomettere la flebo che teneva in vita l'uomo, causandone così la morte improvvisa.

Dopo aver attuato il suo piano diabolico, Sirin andrà via in fretta e furia per non lasciare tracce: sarà proprio Bahar che, rientrando in camera dal suo compagno, lo troverà privo di vita.

La donna lancerà subito l'allarme ma ormai non ci sarà nulla da fare: i medici non potranno fare altro che constatare il decesso di Sarp.

L'ennesimo colpo al cuore per Bahar che, tuttavia, dopo questa batosta riuscirà ancora a trovare la forza per credere nell'amore e lo farà grazie ad Arif, con il quale deciderà di convolare a nozze proprio nell'episodio conclusivo della serie.

Ottimi ascolti per la soap opera turca nel pomeriggio di Canale 5

In attesa del gran finale de La forza di una donna, prosegue il trend positivo della soap nel daytime feriale di Canale 5.

La media Auditel si aggira sui 2 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share compreso tra il 24 e il 26%, con picchi che raggiungono anche il 28% durante la messa in onda.

Numeri che permettono alla serie turca di superare l'ascolto della soap Il Paradiso delle signore trasmessa in daytime su Rai 1.