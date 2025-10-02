La prevenzione oncologica torna al centro dell’attenzione con la campagna “Ottobre Rosa 2025”, promossa da Anci e LILT con il patrocinio della Camera dei deputati. La prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio ha ospitato la presentazione ufficiale dell’iniziativa, con Elisabetta Gregoraci come ambassador. La conduttrice calabrese da anni è impegnata nella sensibilizzazione sul tumore al seno e nell’educazione delle donne alla prevenzione.

LILT, ruolo fondamentale nella cultura della prevenzione

Durante l’evento, condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha sottolineato il ruolo fondamentale della LILT nella diffusione della cultura della prevenzione e nella creazione di una rete tra istituzioni e cittadini.

Schillaci ha rimarcato l’importanza di aumentare l’adesione agli screening oncologici, in particolare per il tumore al seno, e di colmare le differenze regionali che ancora persistono.

Elisabetta Gregoraci: 'Non abbiate paura dei controlli'

Elisabetta Gregoraci ha voluto rivolgere un messaggio diretto alle donne presenti e a tutte le lettrici: "Significa dare forza a un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita. Non abbiate paura dei controlli. La paura immobilizza, la prevenzione invece protegge. Prendersi cura di sé è un atto di amore e di coraggio, verso noi stesse e verso chi ci vuole bene".

La conduttrice ha anche ricordato la propria esperienza personale: la perdita della madre per un tumore al seno l’ha resa particolarmente sensibile al tema.

«Mi auguro che le strutture sanitarie siano accessibili ovunque, sia al Sud che al Nord. Le donne del Sud non devono avere timore di sottoporsi agli screening: la prevenzione salva la vita», ha aggiunto. Oltre ai controlli medici, Gregoraci promuove uno stile di vita equilibrato come strumento per ridurre i rischi oncologici.

Francesco Schittulli: 'Dobbiamo fare in modo che nessuna donna si ammali inutilmente'

L’oncologo Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, ha spiegato come un approccio corretto e costante alla prevenzione possa ridurre drasticamente la mortalità. "Il tumore al seno, pur restando una patologia seria, è oggi sempre più curabile e prevedibile. Dobbiamo fare in modo che nessuna donna si ammali inutilmente", ha dichiarato.

All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente Anci Roberto Pella, con delega alla salute, e la segretaria generale Veronica Nicotra, insieme al Capo Dipartimento alla Prevenzione Maria Rosaria Campitiello. Tutti hanno evidenziato l’importanza di un approccio integrato tra istituzioni, comunità locali e cittadini, con iniziative sul territorio, nelle scuole e politiche per promuovere stili di vita sani e città più vivibili.

"La campagna “Ottobre Rosa 2025” rappresenta un momento chiave per sensibilizzare l’opinione pubblica", ha sottolineato Pella. "Con iniziative concrete nei Comuni, nelle scuole e nelle famiglie possiamo diffondere la cultura della prevenzione e ridurre i rischi". Nicotra ha aggiunto: "È fondamentale fare squadra: sindaci, Comuni, ministero e Regioni devono collaborare per affrontare l’emergenza sanitaria e sostenere le donne in ogni territorio".