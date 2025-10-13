Le anticipazioni relative alle puntate della soap tv Forbidden Fruit in onda dal 20 al 24 ottobre su Canale 5, Zeynep Yilmaz dirà di essere fidanzata con Dundar Celikkan e lo farà solo per ferire l'ex Alihan. Yildiz e Ender invece, cercheranno di impedire le nozze tra Kemal e Zehra e per farlo metteranno in mezzo un'inconsapevole Irem.

Zeynep presenta Dundar come suo fidanzato: trame 20-24 ottobre

Il rapporto tra Zeynep Yilmaz e Dundar Çelikkan subirà uno scossone nelle nuove puntate di Forbidden Fruit è questo a causa di Emir. Quest'ultimo si metterà nei guai con uno strozzino e verrà salvato da Dundar, il quale ripagherà il debito dell'amico di Zeynep con il criminale.

Zeynep, venuta a conoscenza del gesto di Dundar, si sentirà in dovere di restituire i soldi che il rivenditore di auto ha prestato a Emir. Dundar non vorrà sentire ragioni e vorrà solo uscire a cena con la ragazza per conoscerla meglio. Zeynep accetterà e quando i due andranno al ristorante si troveranno di fronte a Alihan. Per evitare ogni tipo di discussione con il suo ex, Zeynep presenterà Dundar come il suo nuovo fidanzato lasciando di stucco Tasdemir.

Dundar accetta di fingersi fidanzato di Zeynep, Alihan furioso

Alihan lascerà il ristorante in preda all'ira, visto che non si capaciterà di come la sua ex possa fidanzarsi con un uomo come Dundar. Quest'ultimo intanto, accetterà di fingersi il fidanzato di Zeynep finché lei lo vorrà.

Solo Yildiz sarà a conoscenza che si tratta solo di una messinscena. Intanto Yildiz e Ender si saranno alleati per impedire le nozze tra Kemal e Zehra. Le due si incontreranno in gran segreto in un bar e si accorderanno per far credere a Zehra che Kemal la sta tradendo. Il piano prevederà di mettere in mezzo Irem, la cugina di Yildiz e Zeynep e la fidanzata di Hakan. Yildiz darà quindi il via alla trappola. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si viene a sapere che il piano si ritorcerà contro Yildiz, visto che Irem scoprirà di essere stata usata dalla cugina e racconterà tutto a Zeynep, la quale troncherà i rapporti con la sorella.

Il punto sul personaggio di Dundar

Dündar Çelikkan, interpretato dall'attore Mert Aslan, è un personaggio secondario della serie Forbidden Fruit.

Entrato in scena nella seconda stagione della soap turca, si interfaccia con Zeynep, della quale rimane sin da subito affascinato. Lei è appena uscita da una cocente delusione d'amore, dopo che Alihan ha sposato a sorpresa Ender. Ferita nel profondo, Zeynep ha deciso di farla pagare al suo ex, facendogli credere di essere fidanzata con Dundar. Quest'ultimo gli ha retto il gioco solo perché ha la speranza che lei prima o poi si innamori veramente di lui.