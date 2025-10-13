Lunedì 13 ottobre ci sarà la prima eliminazione della nuova edizione del Grande Fratello, e sarà Simona Ventura a svelare il nome del concorrente che dovrà abbandonare la casa a tre settimane dall'inizio dell'avventura. Secondo diversi sondaggi online, Omer non rischierebbe di uscire: il giovane è in testa in tutte le votazioni del web che lo vedono in contrapposizione con Giulio e Matteo.

Primo verdetto per gli inquilini della casa

Chi abbandonerà la casa del Grande Fratello nel corso della puntata in onda il 13 ottobre? I fan se lo stanno chiedendo da una settimana, e tra poche ore riceveranno una risposta definitiva.

In questi giorni sul web sono stati indetti diversi sondaggi sul televoto che è stato aperto lunedì scorso e vede contrapposti Omer, Giulio e Matteo.

Chi ha partecipato a queste votazioni online, si è schierato soprattutto dalla parte del ragazzo di origini siriane che starebbe facendo un po' di fatica a integrarsi nel gruppo: in rete, infatti, si dice che la maggior parte dei concorrenti starebbe isolando Omer lasciandolo spesso da solo a tavola o in altri momenti di svago.

L'inquilino, però, sembra aver dalla sua parte il pubblico: sul sito di Novella 2000 è il più votato con il 56%, mentre su ForumFree ha ricevuto il 52,8% delle preferenze.

Il testa a testa tra il pugile e il dentista del cast

Secondo i sondaggi, dunque, Omer dovrebbe salvarsi dalla prima eliminazione di quest'edizione del Grande Fratello.

A giocarsi il posto sarebbero Giulio e Matteo, gli altri due concorrenti che lunedì scorso sono finiti al televoto per volere dei loro stessi compagni.

I risultati delle votazioni su Novella 2000, sono a sfavore del pugile (20% dei voti contro il 24% per il dentista), mentre su ForumFree è Giulio l'inquilino che ha ricevuto meno preferenze da chi ha partecipato al sondaggio (21,9% contro il 25,2% per Matteo).

Stando a questi numeri, ad abbandonare la casa nel corso della puntata del 13 ottobre dovrebbe essere uno tra Matteo e Giulio, ma non sarebbero da escludere eventuali colpi di scena.

L'abbandono di Anita e una rissa sfiorata in settimana

Lunedì 13 ottobre Simona Ventura dovrà affrontare diversi argomenti, a partire dal motivo che ha costretto Anita a lasciare la casa durante la settimana.

La giovane concorrente è uscita in fretta e furia dopo che le è stato comunicato qualcosa che riguarda la sua famiglia, e fino ad ora non si è saputo né cosa è successo né se la piercer tornerà in gioco o se la sua avventura è finita.

Tra Omer e Jonas, invece, c'è stato un momento di tensione che sarebbe potuto sfociare in una rissa: i due sono arrivati faccia a faccia a poche ore dall'abbandono di Anita, ma per fortuna gli altri li hanno separati prima che si mettessero le mani addosso.